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    驚險！負氣從台南火車站月台跳下 鐵警法辦跳軌男

    台南火車站鐵路警察跳下軌道區強制把跳軌的張姓男子帶上月台。（民眾提供）

    台南火車站鐵路警察跳下軌道區強制把跳軌的張姓男子帶上月台。（民眾提供）

    2022/05/12 17:54

    〔記者王俊忠／台南報導〕21歲張姓男子今天下午約2點半許，突然從台南火車站第1月台跳下軌道區，此舉讓在場其他等候火車的民眾嚇了一大跳，大家紛紛喊叫要這名男子快點爬上來，以免被進站的火車撞上，但跳軌男子不為所動，鐵路警察獲報到場冒險跳下軌道區，強制將男子拉上月台，帶到鐵警分駐所調查其跳軌緣由。

    據指出，這名外形看起來約20餘歲、戴眼鏡與黑色口罩的年輕男子，在跳下軌道區後，對月台上其他旅客呼叫制止毫不理會。鐵路警察局台南分駐所接獲通報，隨即派出多名員警前往月台，員警也喊叫要男子趕快爬上月台，男子同樣不理會，警方不得不冒險跳下軌道區，強制將該名跳軌男拉上月台帶回鐵警所調查。

    目擊民眾說，這名跳軌男子感覺有些恍惚、精神好像怪怪的，幸好沒有發生火車撞上人的憾事。

    對於張男為何跳下軌道的原因？鐵警初步調查了解，跳軌男是火車站外1家租車行的員工，當時張男疑為了公司工作問題與其他同仁有爭執，張氣得從火車站出口處的柵門跑進第1月台，一時情緒激動跳下軌道區。對此危險行徑，警方已予告誡、同時依違反鐵路法、侵入軌道規定，移送交通部裁罰。

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