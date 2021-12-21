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    打造低碳城市 成大、南市府、歐洲商會簽署合作備忘錄

    台南市長黃偉哲（右）、成大校長蘇慧貞（中）、歐洲商會副理事長尹容（左）共同簽署永續發展合作備忘錄。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲（右）、成大校長蘇慧貞（中）、歐洲商會副理事長尹容（左）共同簽署永續發展合作備忘錄。（記者劉婉君攝）

    2021/12/21 20:55

    〔記者劉婉君／台南報導〕打造低碳城市，並協助企業永續發展，國立成功大學、沙崙智慧產業創新聯盟、歐洲在台商務協會與台南市政府今天簽署永續發展合作備忘錄，結合產官學研，希望以沙崙作為台南淨零碳排與永續跨國產業發展的示範區。

    簽約儀式今天由成大校長、沙崙智慧產業創新聯盟蘇慧貞以及歐洲商會副理事長尹容（Giuseppe Izzo）、台南市長黃偉哲共同簽署。

    未來四方將強化會員與會員之間商務訊息的交流，持續在台南倡導智慧永續城市，並共同進行創新科學與技術的研發，歐洲商會也會協助沙崙創新基地的形成，並促進與台南低碳城市專案的投資，同時合作培育永續人才。

    蘇慧貞致詞時表示，成大不只深耕台灣也放眼國際，與國際產學夥伴合作，透過教育培育推進永續價值的人才。

    黃偉哲表示，台南市是全台第一個通過低碳城市自治條例的城市，為節能減碳努力發展綠能，未來期望推動更全面的綠能規劃，徹底實踐永續發展。

    尹容致詞表示，提倡低碳排是歐洲商會的重要目標之一，歐洲商會在2013年成為全國性組織後，於台南設立台北以外的第1個駐點，並持續在台南推廣永續精神，今年第8度舉辦「台南低碳城市會議」，要達成淨零碳排需要各界採取實際行動，有意識地減少碳排放、建立永續供應鏈及開創符合永續的商業模式。

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