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    台南官田菱角節23日登場 吃菱角、遊菱鄉正當時

    農民在官田菱田採菱構成一幅美景，適合遊客來趟紅菱之鄉小旅行暢遊菱田風光。（記者楊金城攝）

    農民在官田菱田採菱構成一幅美景，適合遊客來趟紅菱之鄉小旅行暢遊菱田風光。（記者楊金城攝）

    2021/10/14 21:22

    〔記者楊金城／台南報導〕「紅菱之鄉」台南官田菱角蓋出名，官田菱角節將在23日登場，行銷菱角，遊客到菱角故鄉正當時。

    因前半年乾旱缺水，加上人口老化的缺工影響，今年官田菱角種植面積近300公頃，與去年差不多，與早年則是不可同日而言，但仍是全台最大菱角產地。

    今年官田菱角產季延後至少半個月，目前第二期花的菱角已成熟，才算步入盛產，官田區農會估計菱角產量約4千公噸，產季可到12月，佔國內市場7成，官田菱角節選在10月下旬舉辦正當時。

    官田區農會今天（14日）宣傳官田菱角節，總幹事林定億表示，官田菱田風光美麗，農民在菱田採菱構成一幅美景，適合遊客來趟紅菱之鄉小旅行。

    官田菱角節23日將在官田區體育公園登場，推出菱角特賣會、菱角酥、菱角棕、菱角排骨、菱角豬腳、菱角粿、蒸氣菱角等菱角料理美食、農特產品展售會、遊客採菱體驗和表演節目，還有購買農產品滿額禮送菱角寶寶口罩及菱角相關系列產品。官田農會也宣布農會超市販售的菱角加工品全面打8折到10月底。

    官田區農會理事長林正容、官田區長陳仁偉也為官田菱角節站台宣傳，向遊客推薦菱波官田自行車道路線，騎單車暢遊官田葫蘆埤、烏山頭水庫、水稚教育園區和菱田風光，認識官田產業文化。

    台南官田區農會理事長林正容（右二）、總幹事林定億（左二）、官田區長陳仁偉（右三）等人為23日官田菱角節宣傳行銷。（記者楊金城攝）

    台南官田區農會理事長林正容（右二）、總幹事林定億（左二）、官田區長陳仁偉（右三）等人為23日官田菱角節宣傳行銷。（記者楊金城攝）

    官田菱角加工食品多樣，提高菱角附加價值。（記者楊金城攝）

    官田菱角加工食品多樣，提高菱角附加價值。（記者楊金城攝）

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