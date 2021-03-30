睽違16年重回台南開唱大成功 五月天贈體育場看台全新座椅

五月天成軍24周年，在台南連辦五場演唱會，場場吸引爆滿人潮。（相信音樂提供）

2021/03/30 22:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕五月天在台南市立體育場連續開唱5場，場場爆棚，卻傳出看台區座椅老舊，決定大手筆捐贈體育場司令台看台區全新座椅，預估經費300萬元。

市長黃偉哲表示，這次活動由市府與相信音樂公司合辦，感謝五月天及相信音樂在台南開唱，讓台南的「五迷」們不用舟車勞頓奔波其他縣市，而五月天除了人氣爆棚，公益也不落人後，5場活動免費提供2000張門票給台南默默辛勞的防疫英雄、醫護人員，讓他們放鬆疫情發生以來緊繃的工作情緒，每天也邀請50名社福團體成員入場觀賞。

對全球五迷而言，極具意義的成軍24周年紀念日演唱會留在台南，讓「台南在三月天裡，感受到五月天滿滿的熱情與溫暖」。此外，相信音樂也將協助南市體育處全數汰換司令台兩側看台區逾千張年久損壞的座椅，讓市立體育場設施更完善，經費大約3百萬元，預計4月完工。

台南市觀旅局長郭貞慧說，五月天魅力無窮，在5場演唱會加持下，旅宿者住宿率連2個周末都超過9成，部分旅宿更是一房難求，而周邊商圈也湧進大量人潮，附近店家於演唱會期間亦生意滿滿。

睽違16年後，人氣天團五月天在台南開唱5場，昨（29）日是這次演唱會的台南最終場，也是五月天成軍24周年紀念日，更是吸引全台各地歌迷一起為五月天慶生，光是來自外縣市的返鄉專車就超過70輛。

台南市觀旅局表示，據相信音樂統計，5天演唱會場內外共吸引逾12萬人參與，若以交通部觀光局2019年台灣每人每次平均旅遊支出消費額2320元計算，估計為台南帶來2億7840萬元觀光財。

五月天在台南開唱5場，場場爆棚。（記者洪瑞琴攝）

五月天台南5場演唱會，共湧進逾12萬人參加。台南巷弄風情為舞台背景。（相信音樂提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法