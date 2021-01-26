少領2份紅包！台南天公廟、大觀音亭暨興濟宮除夕開運紅包停發

台灣首廟天壇（天公廟）民眾大排長龍準備領除夕開運紅包的景象，今年將無緣見到。（記者王姝琇攝）

2021/01/26 11:45

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首廟天壇（天公廟）每年除夕夜及大年初八晚，都會發放上千份的百元開運金限量紅包，10餘年來都吸引信徒連夜排隊爭搶好彩頭，但今年因武漢肺炎疫情關係，信徒擠爆廟埕領紅包的景象將無緣見到。

以往在台南市區也都會於除夕夜發放百元紅包的，還有北區大觀音亭暨祀典興濟宮，過去不少信徒領完天公廟紅包再衝大觀音亭暨祀典興濟宮，但廟方也宣布今年停辦！不少民眾覺得可惜，直呼：「除夕夜還沒到就先少了2包紅包。」

大觀音亭暨祀典興濟宮表示，為配合防疫政策，董事會決議停辦春節期間宗教活動，以減少群聚的機會。不只停辦民眾最期待的除夕夜發紅包和福食發放，就連每年春節祈福重頭戲，大觀音亭「三千佛法會」和大年初九「齋天法會」﹔興濟宮新春期間的「造橋過限」改運科儀，以及乞借「開運金」也服務停止。

廟方表示，只保留「點燈祈福」服務，同時為避免人擠人困擾，今年還跨界與銀行合作，民眾只要到國泰世華ATM操作，就能進行大觀音亭和祀典興濟宮的各項點燈服務；而已報名法會者可於2月1日起辦理退費，廟方也向民眾致上歉意。

天公廟也同樣停辦除夕夜發紅包和福食發放活動，而每年於廟埕搭建的平安橋暫定仍會照舊，讓民眾到廟裡參香拜拜、過過平安，也呼籲民眾全程配戴口罩；此外，大年初九天公生的祝壽活動，將由廟方自行辦理。廟內各項點燈服務則照舊，天公廟也建議可多運用網路點燈服務。

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大觀音亭暨祀典興濟宮新春期間的「造橋過限」改運科儀宣布停辦！（記者王姝琇翻攝）

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