網紅槓晶英「密室竊案」 傳退休警高層關心

網紅在皮夾失竊後報案，並上網PO文，此一糾紛傳出有退休警官介入關心。（記者王捷翻攝）

2021/01/23 22:35

〔記者王捷／台南報導〕網紅為愛馬仕皮夾槓上晶英酒店事件持續延燒，網紅胞弟在PTT留言，甚至傳出如果告贏要辦慶功宴一事，但這一件竊案當下沒有監視器，由於密室案件，雙方各說各話，有網友支持，但也有網友力挺晶英是一間好公司；據了解，在案發後有退休的警高層「關心」，退休警官是刑事體系出身，私下得知報告也說，這是無法輕易判斷的案件。

這件竊案是因為網紅先在IG發文指責晶英酒店才延燒，飯店為了維護聲譽只能發澄清稿，內容簡單敘述將交由司法調查，在調閱了公共空間的監視器畫面後，也發現員工並沒有做奇怪的舉動，但網紅並未接受，因此報案，晶英總經理李靖文賭上聲譽，也要力挺員工。

在案發後，警分局接到退休警官的關心，這位網紅的父親剛好是退休警官的朋友，因此向分局了解狀況，該警官是刑事體系出身，對於刑案的構成要件相當內行，但私下得知了報案內容也沒多說什麼，只是表示這是難以判斷的案件。

據了解，晶英也傳有遺失物糾紛，但是警方調查後都是消費者的失誤，例如有一場尾牙宴，有消費者稱服務生偷走他的紅包，結果調閱了監視器才發現，紅包是被同桌的消費者誤拿。

但是，網紅愛馬仕皮夾失竊，這件竊案的癥結點是房間內沒有監視器，少了直接證據，房間如同密室，無法證明房務員是竊嫌，院檢只能由周邊的客觀證據來抽絲剝繭，但房務員、與女網紅同房的另外2位友人，都列為嫌犯。

飯店提出的證據中有公共空間的監視器畫面、房務員收取的垃圾，而網紅的律師高馨航則說，網紅並未要求房務員打掃，是定期打掃時裝著愛馬仕的購物袋消失，但皮夾確實是在飯店內消失，也只能各說各話。

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