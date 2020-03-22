台南好麵行銷策略奏效 關廟麵、竹炭麵、芝麻麵都熱賣

2020-03-23 00:34:57

［記者吳俊鋒／台南報導］受「武漢肺炎」疫情的影響，民眾想宅在家時自己煮，避免外出用餐，減少群聚接觸，台南市長黃偉哲的「台南好麵」整合行銷策略奏效，遠近馳名的關廟麵、極具特色的龍崎竹炭麵，以及總統蔡英文都讚不絕口的善化芝麻拌麵等都造成熱賣，連日來各區農會的訂單爆量，正趕製出貨中。

民眾因疫情延燒，日前開始搶購泡麵，黃偉哲趁勢整合各區特色，一起行銷關廟麵、鹽水意麵、火龍果麵、左鎮芒果麵、龍崎竹炭麵、仁德蘆薈麵、白河蓮藕麵、大內酪梨麵、官田菱角麵，以及善化芝麻拌麵，還有老字號的金宋麵等，強調全是極品的台南好麵，成功帶動買氣。

芝麻拌麵由善化區農會生產，去年蔡英文臉書直播，現煮、品嚐後，造成搶購風潮，近來又因黃偉哲的策略行銷，再度受到矚目，總幹事洪錦秀表示，這2天在自家超市就賣出了5000包，至於量販通路與電商平台的業績，更是熱絡，訂單持續湧入。

竹炭麵則是龍崎區農會重要的特色商品之一，取材在地產業所研發，風味獨具，連日來訂單比以往同期增加逾4成，正全力趕貨。

而原本就很知名的關廟麵，在這波搶購熱潮中，更是供不應求，主打外銷的長安製麵場，近來內需通路的訂單增加10倍，一直催貨。

業者陳興隆說，關廟麵純天然手作、日曬，每天產能有限，目前已徵調人手，趕工製造，全力包裝出貨，滿足訂單需求。

而關廟區農會的訂單也翻倍，供銷部主任黃國斌指出，不到3天，已經熱賣了1.2萬台斤，在春節至清明之間，還有如此的銷售盛況，為歷來首見。

芝麻拌麵、竹炭麵與關廟麵等，保存期限都在8個月至1年之間，黃國斌呼籲民眾可以多搶購，但不要過度囤貨，台灣供貨穩定，切勿恐慌。

陳興隆也強調，台灣與香港、澳門不同，產品自製率很高，目前原料充足，沒有囤貨的必要，注意賞味期限，大家攜手度過疫情。

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