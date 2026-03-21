江啟臣今找胡志強助講 楊瓊瓔辦萬人挺瓔

國民黨台中市長提名初選民調在即，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣「姊弟之爭」白熱化，兩人把握最後黃金週末造勢拚場，廿一日江在南屯水安宮造勢，邀請前台中市長胡志強助講，楊在太平運動場舉行「萬人挺瓔團結大會」由素人推薦，歌手演唱。

針對江啟臣接連獲得台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台南、高雄市長參選謝龍介與柯志恩表態力挺，對此，楊瓊瓔一句話帶過，強調「大家都為了台中奮鬥、努力，一起來勝選！」從政三十幾年的政治實力是每天服務鄉親的累積，現在按部就班，勤於基層走動，希望大家一人一分鐘為她爭取支持。

請繼續往下閱讀...

立法院副院長江啟臣頻打「國際牌」，繼日前邀美國在台協會（AIT）處長谷立言、西班牙國會議員訪問團到台中參訪機械產業、文化之旅外，昨日又邀英國在台辦事處代表包瓊郁，認識台中產業力，是否刻意走國際路線以跟對手立委楊瓊瓔區隔，江啟臣強調，他是能在地也能國際的人，把本分做好，就是最好的準備。

另外，江啟臣昨夜於潭水亭舉行潭子見面會，藍營立委廖偉翔助講推薦，江啟臣表示，台中市人口逐年增加，是六都評比最幸福城市，要將台中打造成為一座旗艦城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法