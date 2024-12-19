台中交通罰單郵資編6千萬 議員喊刪

台中市明年編6千萬預算增購45套測速照相，竟另編6千萬寄罰單。（記者張瑞楨攝）

2024/12/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕科技執法取締交通違規常惹民怨，台中市議會昨天進行市府明年度預算二讀會，市議員陳俞融質疑，警察局明年編六千萬元經費，增購四十五套測速照相等設備，竟另外再編六千萬元經費寄罰單，花公帑抓超速不手軟，且無助改善交通事故，提議各刪三千萬及二千萬元；警察局長李文章表示，持續取締，超速與酒駕案件數才會下降，拜託議員支持。

陳俞融指出，警察局明年預算編列六○六○萬元，增購固定式闖紅燈暨測速照相設備十五套、移動式測速照相設備卅套等設備；竟另編六千萬寄發罰單的郵資預算，已跟買設備預算相近，不過，警政署先前提出的肇事原因中，超速失控僅佔二．一三％，顯示懲罰無法降低交通事故，提議各刪部分預算，改以增加減速丘、減速標線等，讓駕駛自主減速。

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李文章回應說，測速照相主要是用來抓超速和飆車，包括酒駕執法需要持續取締，案件才會下降；市警局另指出，今年到十一月罰單數量為一七七萬餘張，比去年同期下降十九％，已往郵資預算編列不足，常須以預備金支應，才在明年補足編列預算，並非罰單越開越多。

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