紙風車來了 何欣純與10議員陪看戲

紙風車劇團「雞城故事」昨晚在南區福田水資源中心演出，上百名親子前來看戲。（記者黃旭磊攝）

2024/12/14 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕紙風車劇團「雞城故事」昨晚在南區福田水資源中心演出，活動由民進黨立委何欣純及前立委黃國書合辦，上百名親子穿著厚外套看戲，民進黨台中市議員張芬郁等十名議員也陪著民眾看戲，展現何欣純跨選區政治人脈，何欣純預祝民眾耶誕、新年快樂。

「雞城故事」改編西方經典劇碼「西城故事」，描述肯特雞與麥可雞家族兩個家族，為了雞毛蒜皮小事吵架，並展開高潮迭起劇情，開場前，紙風車劇團團長任建誠，陪何欣純走進人群，幼童歡唱「一閃一閃亮晶晶」及喵喵喵等兒歌，索取黃國書手寫的「台灣尚勇、台中尚讚」貼紙獎品，現場顯得很熱情。

請繼續往下閱讀...

上千名學童學雞叫高喊「咕咕咕」為劇作拉開序幕，台中市議員張芬郁、李天生、張家銨、陳雅惠、張玉嬿、黃守達、江肇國、蔡耀頡、林德宇及曾威，十名市議員陪民眾看戲，也展現何欣純跨選區政治人脈。

何欣純表示，專程趕回台中陪大家看戲，以為天氣冷人少，沒想到場面爆滿讓她感動，劇場選在南區舉辦，讓大里、中西東南區的民眾就近看戲，而再過兩週就是耶誕節，將持續舉辦親子活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法