耶誕點燈 豐原3大燈區超浪漫

蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點。（記者張軒哲攝）

2024/12/14 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕耶誕將至，台中市各地可見耶誕佈置，綠空廊道豐原段數十個燈飾搶先亮燈，繽紛吸睛，水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」精心佈置各式耶誕燈飾，於本月十三日夜間亮燈至明年二月十七日。

至明年2月17日都看得到

豐原區的燈飾設有福祿葫蘆、大雪人、耶誕老公公跳出禮物盒等特色造型，為市民和遊客帶來視覺盛宴，順遊豐原周邊景點，感受節慶氣氛。

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昨晚台中市府佈置的燈飾陸續亮燈，洋溢年節氛圍。豐原區燈飾佈設主要集中於河岸空間，台中市府指出，不僅展現水環境改善成果，也希望透過美麗的燈飾吸引市民及遊客前來豐原，促進豐原地區觀光經濟發展。

陽明市政大樓前廣場以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，象徵市府對市民的真摯祝福，同時也代表市民的願望與夢想，傳遞滿滿的節日喜悅和祝福，燈飾設計還融合豐原地方特色，以當地糕餅文化為元素，呈現濃厚在地魅力，耶誕老公公最受親子喜愛，入夜後家長帶孩子拍照，場面歡樂。

燈飾主要集中河岸空間

此外，葫蘆墩圳及軟埤仔溪也佈置寓意祈福與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁，象徵軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區，以「日光廊道」作為迎賓入口，並以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，讓人沉浸於大自然和諧健康的氛圍中。

另外，葫蘆墩公園第四區豐洲路竹跡館前，十四日下午有耶誕市集，夜間六時有耶誕樹點燈儀式。

陽明市政大樓前廣場以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，受到親子喜愛。（記者張軒哲攝）

豐原「軟埤仔溪周邊」的燈飾設有大雪人，欄杆布置燈光，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

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