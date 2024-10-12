后里葡萄酒揚名 台灣人赴日尋根感恩

洪吉倍（左起）、陳千浩及父親陳正義的葡萄尋根之旅，引起日媒關注。（高餐大提供）

2024/10/12 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣台中后里「樹生酒莊」以黑后葡萄釀造的埔桃酒已在世界十國獲獎，曾被時任駐美代表蕭美琴選用在雙橡園款待外賓。「吃果子，拜樹頭」，高雄餐旅大學老師陳千浩、「樹生酒莊」創辦人洪吉倍聯袂赴日，到葡萄酒之父川上善兵衛墳前獻酒，感謝一百廿一年前來自岩の原葡萄園的葡萄。

陳千浩、洪吉倍正進行台灣葡萄尋根之旅，由岩の原葡萄園莊主遠藤正義親自接待，引起日本媒體關注。

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洪吉倍表示，一九○三年在台內地人半田敏男購入葡萄品種於台灣種植，造就台灣今日葡萄酒產業，現今釀酒選用的紅葡萄則是川上善兵衛於一九二七年所培育，因而到川上善兵衛的墳前，親自說聲：「非常謝謝」。

據史料記載，台灣葡萄始於一九○一年由半田敏男從東京農藝革進會購入 White Malaga等西洋品種及日本的甲州品種，先種植在新竹廳，兩年後再從岩の原葡萄園引進十五種葡萄。

二戰後初期，所引入的葡萄品種已多達二百餘種，其中鮮食用的巨峰、意大利及無子喜樂，釀酒用的金香、黑后等均是日治時期所挑選經馴化的品種。日本人認為大甲溪所沖積出來砂礫土高地，適合種植釀酒葡萄，在台中廳月眉山的風土試種 。

台灣加入WTO後開放釀酒，陳千浩協助農民從歐洲引進專業釀酒設備，因台灣高溫高濕海島環境與馬德拉島相近，參照其釀造傳統技術︱熱熟成（Estufagem）技法，成就了今日風味獨特的葡萄酒。

飲酒過量，有害健康

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