為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    后里葡萄酒揚名 台灣人赴日尋根感恩

    洪吉倍（左起）、陳千浩及父親陳正義的葡萄尋根之旅，引起日媒關注。（高餐大提供）

    洪吉倍（左起）、陳千浩及父親陳正義的葡萄尋根之旅，引起日媒關注。（高餐大提供）

    2024/10/12 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣台中后里「樹生酒莊」以黑后葡萄釀造的埔桃酒已在世界十國獲獎，曾被時任駐美代表蕭美琴選用在雙橡園款待外賓。「吃果子，拜樹頭」，高雄餐旅大學老師陳千浩、「樹生酒莊」創辦人洪吉倍聯袂赴日，到葡萄酒之父川上善兵衛墳前獻酒，感謝一百廿一年前來自岩の原葡萄園的葡萄。

    陳千浩、洪吉倍正進行台灣葡萄尋根之旅，由岩の原葡萄園莊主遠藤正義親自接待，引起日本媒體關注。

    洪吉倍表示，一九○三年在台內地人半田敏男購入葡萄品種於台灣種植，造就台灣今日葡萄酒產業，現今釀酒選用的紅葡萄則是川上善兵衛於一九二七年所培育，因而到川上善兵衛的墳前，親自說聲：「非常謝謝」。

    據史料記載，台灣葡萄始於一九○一年由半田敏男從東京農藝革進會購入 White Malaga等西洋品種及日本的甲州品種，先種植在新竹廳，兩年後再從岩の原葡萄園引進十五種葡萄。

    二戰後初期，所引入的葡萄品種已多達二百餘種，其中鮮食用的巨峰、意大利及無子喜樂，釀酒用的金香、黑后等均是日治時期所挑選經馴化的品種。日本人認為大甲溪所沖積出來砂礫土高地，適合種植釀酒葡萄，在台中廳月眉山的風土試種 。

    台灣加入WTO後開放釀酒，陳千浩協助農民從歐洲引進專業釀酒設備，因台灣高溫高濕海島環境與馬德拉島相近，參照其釀造傳統技術︱熱熟成（Estufagem）技法，成就了今日風味獨特的葡萄酒。

    飲酒過量，有害健康

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播