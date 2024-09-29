《台中試辦》路口夜間感應閃白燈 居民抗議快被閃瞎

台中市創全國先例設置感應式照明（閃白燈），有民眾覺得過馬路像在走伸展台。（記者黃旭磊攝）

2024/09/29 05:30

綠燈倒數七秒閃白光為行人照亮馬路 有人以為燈壞了 有駕駛質疑突然爆亮 行人會安全嗎？

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市創全國先例於路口設置夜間感應式照明，綠燈開啟後急閃白燈，有汽車駕駛認為「考驗瞳孔收縮速度」、「像夜店模式舞台閃爍」，不過，也有市民給予好評稱洗刷「行人地獄」惡名、有「晚上起來上廁所，小夜燈感應」效果。市府強調，將在數十處路口增設省電感應式照明，讓夜間行人走得安全。

請繼續往下閱讀...

2年來23路口設置 多個縣市來觀摩

巨業客運肇事意外引發民眾議論斑馬線步行安全，台中市府強調，二○二二年底因應中山醫學大學、南屯區文心路行人往來眾多，創全國先例由交通局交通工程科研發感應式照明，兩年來共設置廿三處路口，該照明裝置會在綠燈「小綠人」倒數七秒「放閃」白光照亮斑馬線（行人穿越線），為行人照亮馬路，吸引全國超過兩個縣市派員觀摩。

目前包括南屯區文心森林公園周遭、中捷文心櫻花站等路口閃光燈「放閃」為行人照亮斑馬線，引起高雄市陳姓遊客好奇稱「是夜店模式閃爍舞台嗎？」，也有到台中工作兩個月的上班族說，一直以為燈壞了，慢慢發現閃爍規律原來是行人照明。

駕駛批考驗瞳孔收縮速度嗎？

市府表示，行穿線感應式照明燈座附設於交通號誌桿，配合綠燈時段行人通過路口時運作，讓汽車駕駛與騎士夜間不搶快，也為行人照亮斑馬線。

官員透露，外縣市交通局觀摩認為像晚上如廁「小夜燈」，好奇是怎麼做到感應行人就亮起來？也有夜間運動民眾覺得過馬路像走在光芒四射伸展台。

不過試辦期間，一中街附近街口大樓居民抗議「一直閃，覺得要被閃瞎」，只好拆掉，也有駕駛批評是超智障設計，認為閃的瞬間讓瞳孔收縮近一秒鐘，道路暗然後人行道突然爆亮，「是來考驗駕駛瞳孔收縮速度是吧」，難道正在過馬路行人會安全嗎？

民進黨市議員何文海認為，交通局為保障路人安全，經過專業認定才試辦，效果還要經過民意檢驗，待試辦一段時間後再評估是否廣設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法