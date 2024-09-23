為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    昏倒太慢發現 中捷副站長搶救數日不治

    中捷公司一名副站長昏倒電扶梯，民眾發現高喊求救，送醫搶救數日仍不治。（民眾提供）

    中捷公司一名副站長昏倒電扶梯，民眾發現高喊求救，送醫搶救數日仍不治。（民眾提供）

    2024/09/23 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運一名副站長十一日晚在四維國小站手扶梯上昏倒，經送醫搶救數日仍宣告不治，由於有公司員工爆料指出是因為中捷公司為了省人事費，將保全都調往車廂執勤，造成車站無保全可及時發現才造成此一悲劇；中市多位市議員批發現太慢，要求趕快補助人力。

    員工爆料 保全調往車廂人力不足

    中捷公司表示，該名同仁當日晚間至捷運四維國小站欲搭乘捷運前往工作地點上班，突於該站電扶梯昏倒，值班站長隨即發現，並通知救護車到場協助，後由救護單位送往中國醫藥大學附設醫院急救，該員經數天搶救仍無效而往生，公司深表遺憾且將全力協助家屬處理同仁後事；但是對於是否因保全調往車廂執勤，導致錯失急救黃金時間，中捷公司則不予回應。

    錯失急救黃金時間？ 中捷不回應

    對此，市議員周永鴻批，中捷已經不知是第幾次意外了，從捷運砍人事件便已經在要求市府加強捷運人力了，結果盧市府只是挖東牆補西牆，把人力抽調到隨車，想不到又發生憾事，要求台中捷運及交通局提出全面檢討報告。

    市議員黃守達則痛批，到底要強調、要提醒幾次，還是要再失去幾名夥伴，中捷才願意補足人力？台中市政府與中捷高層的決策顯然已經是荒腔走板，為了節約人力開支、為了檯面上的數字好看，到底還要犧牲多少人？

    市議員陳雅惠表示，除由司法單位調查，還原真相外，希望中捷公司全方位檢討，確實做好各項安全維護措施，避免頭痛醫頭、腳痛醫腳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播