昏倒太慢發現 中捷副站長搶救數日不治

中捷公司一名副站長昏倒電扶梯，民眾發現高喊求救，送醫搶救數日仍不治。（民眾提供）

2024/09/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運一名副站長十一日晚在四維國小站手扶梯上昏倒，經送醫搶救數日仍宣告不治，由於有公司員工爆料指出是因為中捷公司為了省人事費，將保全都調往車廂執勤，造成車站無保全可及時發現才造成此一悲劇；中市多位市議員批發現太慢，要求趕快補助人力。

員工爆料 保全調往車廂人力不足

中捷公司表示，該名同仁當日晚間至捷運四維國小站欲搭乘捷運前往工作地點上班，突於該站電扶梯昏倒，值班站長隨即發現，並通知救護車到場協助，後由救護單位送往中國醫藥大學附設醫院急救，該員經數天搶救仍無效而往生，公司深表遺憾且將全力協助家屬處理同仁後事；但是對於是否因保全調往車廂執勤，導致錯失急救黃金時間，中捷公司則不予回應。

錯失急救黃金時間？ 中捷不回應

對此，市議員周永鴻批，中捷已經不知是第幾次意外了，從捷運砍人事件便已經在要求市府加強捷運人力了，結果盧市府只是挖東牆補西牆，把人力抽調到隨車，想不到又發生憾事，要求台中捷運及交通局提出全面檢討報告。

市議員黃守達則痛批，到底要強調、要提醒幾次，還是要再失去幾名夥伴，中捷才願意補足人力？台中市政府與中捷高層的決策顯然已經是荒腔走板，為了節約人力開支、為了檯面上的數字好看，到底還要犧牲多少人？

市議員陳雅惠表示，除由司法單位調查，還原真相外，希望中捷公司全方位檢討，確實做好各項安全維護措施，避免頭痛醫頭、腳痛醫腳。

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