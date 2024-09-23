中市科技執法 道路標線未跟上

市議員陳俞融表示，大雅區神林南路口與民生路口將啟用科技執法，但標線未修改。（陳俞融提供）

2024/09/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市在多個路口設置科技執法，但民進黨市議員陳俞融質疑，市府在增設科技執法設備之後，有些路口的道路標線並未做出相應的調整，如增加偏心式左轉道，或者設漸變引導標線的標線來引導，未劃設的道路民眾就很容易違規，不僅未能有效降低交通事故，更可能增加行車的風險。

交通局長葉昭甫強調，裝設科技執法設施時，就有跟警察局及交通大隊共同現勘，以路口事故樣態來裝設；已在設有科技執法的道路逐步劃設如偏心式左轉道或者漸變引導標線等標線，對未劃設的道路將前往現勘。

路口缺漸變標線引導 易增事故

市議員陳俞融表示，在太原路和環中東路口（西往東）的科技執法設備就是一個典型案例，該路口缺乏合理的漸變標線引導，直行車輛突然被要求轉換到右轉車道，不僅違反行車直接的視覺，還可能與機車道發生車流交織，增加事故風險；對此，葉昭甫表示，該路口已設置漸變引導標線，但由於該路口相當長，不可能從前一個路口就設置，會前往了解。

未設偏心式左轉道 左轉車恐撞直行車

陳俞融並指出，另一個即將在年底啟用科技執法的大雅區神林南路口與民生路口，則是未設計偏心式左轉道標線，將導致左轉車輛可能與直行車輛發生衝突。

陳俞融指出，根據統計，今年年一到六月台中前五大肇事路口中，有三處早已設置科技執法設備，其中一處文心路與崇德路口甚至今年仍發生死亡車禍，顯示科技執法並非解決交通問題的萬靈丹。

陳俞融提到，今年台中市計畫將再增設二十七處路口科技執法，平均每個路口耗資三三一萬元，要求不要忽視根本的交通工程改善，在設置新的科技執法設備前，應重新審視道路標線的設計，確保其合理性與直觀性。

交通局表示，將持續檢討科技執法路口交通管制設施完整性，並加強宣導交通安全，未來將持續利用工程、教育、執法等方式，提升台中市交通安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法