台中》鐵道旅行護照集章 參山處送喔熊好禮

「經由旅行認識台灣—鐵道篇旅行護照」只要集章就有機會兌換喔熊旅行頸枕、紀念帽。（參山處提供）

2023/11/21 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處與台灣鐵道故事館合作，推出「經由旅行認識台灣─鐵道篇旅行護照」實用導覽手冊，裡面蒐集三百多個大小車站以及參山國家風景區六個遊客中心，遊客從即日起至明年三月卅一日止只要集章，就有機會兌換喔熊兩用旅行頸枕、紀念帽；參山處昨也在谷關遊憩區舉辦「環遊谷關淨街」活動，共清出八百多公斤垃圾。

參山處與台灣鐵道故事館合作推出的鐵道旅行護照，完整蒐集台灣鐵道旅遊大小車站，其中台鐵主支線兩百多個大小車站都是充滿地方風情的特色車站。台鐵支線之旅更是台灣發展史縮影，可以認識先人胼手胝足開發歷程。

參山處長曹忠猷說，參山處連續兩年配合二水跑水節辦理蒸汽火車之旅，都吸引國內外遊客踴躍參與；另外五九九坐火車慢遊台灣的社團將近有八十萬的成員，顯示坐火車旅行受到歡迎。邀請國內外朋友透過這本手冊的介紹認識台灣各地小鎮，順路到參山處轄區中六個遊客中心集章。

此外，秋冬是谷關泡湯旅遊旺季，為了讓國內外遊客到訪谷關，能盡情享受乾淨又舒適的山林溫泉之美，參山處昨天號召在地社區、居民及商家業者、公部門等進行谷關淨街活動，以實際行動表達對谷關的熱愛，共清出約八百多公斤垃圾，讓谷關觀光景點煥然一新。

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