為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中》鐵道旅行護照集章 參山處送喔熊好禮

「經由旅行認識台灣—鐵道篇旅行護照」只要集章就有機會兌換喔熊旅行頸枕、紀念帽。（參山處提供）

「經由旅行認識台灣—鐵道篇旅行護照」只要集章就有機會兌換喔熊旅行頸枕、紀念帽。（參山處提供）

2023/11/21 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處與台灣鐵道故事館合作，推出「經由旅行認識台灣─鐵道篇旅行護照」實用導覽手冊，裡面蒐集三百多個大小車站以及參山國家風景區六個遊客中心，遊客從即日起至明年三月卅一日止只要集章，就有機會兌換喔熊兩用旅行頸枕、紀念帽；參山處昨也在谷關遊憩區舉辦「環遊谷關淨街」活動，共清出八百多公斤垃圾。

參山處與台灣鐵道故事館合作推出的鐵道旅行護照，完整蒐集台灣鐵道旅遊大小車站，其中台鐵主支線兩百多個大小車站都是充滿地方風情的特色車站。台鐵支線之旅更是台灣發展史縮影，可以認識先人胼手胝足開發歷程。

參山處長曹忠猷說，參山處連續兩年配合二水跑水節辦理蒸汽火車之旅，都吸引國內外遊客踴躍參與；另外五九九坐火車慢遊台灣的社團將近有八十萬的成員，顯示坐火車旅行受到歡迎。邀請國內外朋友透過這本手冊的介紹認識台灣各地小鎮，順路到參山處轄區中六個遊客中心集章。

此外，秋冬是谷關泡湯旅遊旺季，為了讓國內外遊客到訪谷關，能盡情享受乾淨又舒適的山林溫泉之美，參山處昨天號召在地社區、居民及商家業者、公部門等進行谷關淨街活動，以實際行動表達對谷關的熱愛，共清出約八百多公斤垃圾，讓谷關觀光景點煥然一新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺中市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播