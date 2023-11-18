獨立書店歇業 書迷質疑市府輔導不力

羅布森書蟲房董事長汪世旭苦撐10年，圓滿「最美的書店」願景。（記者黃旭磊攝）

2023/11/18 05:30

記者黃旭磊／專題報導

台中市有四十三家獨立書店曾加入文化幣藝文消費行列，配合市長盧秀燕打造閱讀城市政策，從谷關「大和谷關閱讀驛站」到海線「清水散步」照亮街景，不過，羅布森書蟲房與益品書屋相繼落幕，羅布森咬牙撐十年，花費超過八千萬元，益品書局把三千多本精裝書送往南投、淡水，書迷質疑市府輔助力道不夠。

羅布森書蟲房 10年花8000萬仍熄燈

曾發出「十年不倒」豪語的羅布森書蟲房，在今年七月熄燈落幕，董事長汪世旭曾夢想在烏日溪尾里稻田間，開設全世界最美書店，他表示，堅持十年不容易，起初提撥一千萬元，沒想到營運頭三年就用完，十年來花費超過八千萬元，因以「最美的書店為目標」，光土地和建築就花了約四千萬元，實體書店營運大不易。

文化局統計，在疫情期間有四十三家加入文化幣藝文消費行列，從梧棲街仔尾冊店到谷關大和谷關閱讀驛站，各地有愛書人費心點燈，讓角落洋溢書香，今年台中文學季結合梓書房、中央書局異業結盟，台中市立圖書館也在六月舉辦「書店二三事」，精選十家特色書店聯手辦展。

無相關輔導 難敵手機閱讀等趨勢

儘管官方強調力推，西屯區陳姓書迷仍認為年輕人用手機閱讀，官方僅辦理「書店二三事」書展等一次性活動，並無相關輔導措施，書店難逃消逝趨勢。

共創閱讀夥伴 文化局與30家書店結盟

文化局長陳佳君說，特色獨立書店成為獨特城市文化風景、化身社區創生基地，該局與約三十家書店異業結盟，鼓勵民眾持圖書館借閱證享優惠，共創閱讀夥伴關係。

市府強調，曾與具備深度閱讀空間的「邊譜」、霧峰文化創生基地「熊與貓咖啡書房」、創造二手書再生「梓書房」及乘載台中風華再現的「中央書局」合作，至於海線「街仔尾冊店」也成為社區藝文核心，各店有不同風格，還會陸續合作帶動藝文活力。

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