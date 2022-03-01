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    首頁　>　臺中市

    （台中）第24期疫苗開打 開設12外展接種站

    2022/03/01 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕一九二二預約平台第二十四期疫苗昨起至三月六日施打，中市提供逾二十萬劑量能，其中BNT預約率高達九十八％，市長盧秀燕表示，其他三種疫苗，預約均未超過五成，推測莫德納、高端、AZ疫苗提供相對充足，但BNT則較少，目前台灣包括台中的疫情還算平穩，也沒疫苗搶打情形。另為因應今天逐步解封，中市至十三日也開設外展接種站包括文心森林公園、台中火車站等十二處接種。

    針對中市二十五日新增一名新加坡籍驗船師確診個案，盧秀燕說，該個案在台灣各港口從事驗船工作，因居住登記地址在台中，因此歸屬台中，現在已收治治療中，所有足跡市府也都全數清消完畢，個案匡列的相關人員，PCR檢驗也均呈現陰性。

    盧市長指出，中央宣布自三月一日開始要逐步解封，也不要掉以輕心，因為整個台灣感染的情形還沒根絕、還沒清零，尤其昨日有些縣市突然暴增一些案例，因為人是流動的，一定要做好防疫工作。

    中市外展接種站包括文心森林公園（溜冰廣場旁）、台中火車站（二樓廣場）、達觀活動中心、沙鹿慈濟功德會、大墩文化中心、北區賴興里活動中心、東協廣場（二樓台中跨境體驗示範基地）、家樂福的中清店、青海店、西屯店、大甲慈濟靜思堂、樂成宮，施打時間可上衛生局官網查詢。

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