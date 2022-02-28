（台中）追思228 蔡其昌、盧秀燕向受難家屬獻花

228追思紀念禮拜，盧秀燕、蔡其昌等人參加。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/28 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年是二二八事件七十五週年，台中公義行動教會昨日在台中公園更樓前舉辦二二八追思紀念禮拜，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌與多位立委、議員共同為二二八受難者與家屬祝禱，並向受難家屬獻花致敬，盧、蔡兩人雖共同獻花、相鄰而坐，不過過程兩人無互動。

台中公義行動教會舉辦二二八追思紀念會，盧秀燕連三年參加，昨天前往參與並未列公開行程，蔡其昌則是在前一天公佈行程參加，到達會場後，盧秀燕不久也到場，盧手牽前國防部長蔡明憲，遲未入場，直到入座時與一旁蔡其昌短暫揮手致意，之後兩人再無互動。

盧秀燕致辭表示，二二八事件發生時很多人都還沒出生，但透過國定紀念日共同追思勇敢追求台灣民主和平的先輩。此時此刻特別有意義，因為烏克蘭與俄國發生戰爭，今日除追思懷念二二八先烈，另一方面也共同為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。

蔡其昌致辭說，國家如無歷史感，不是進步國家，對於歷史的真相，台灣人要詳細了解，這也是蔡英文總統訴求的轉型正義追求的目標，二二八事件影響國家甚大，犧牲前輩，追求自由民主，大家流血流汗的使命感要讓國家永遠存在，共同打拚，「民主不是天掉下來，靠共同努力與維護。」

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