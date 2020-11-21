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    首頁　>　臺中市

    台中合約醫療院所 後天起恢復打公費流感疫苗

    台中市幼兒11/23起可至合約醫療院所施打公費流感疫苗。圖為情境照，人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

    台中市幼兒11/23起可至合約醫療院所施打公費流感疫苗。圖為情境照，人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

    2020/11/21 05:30

    〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市302家合約醫療院所自11月23日起重新開放「65歲以上長者」及「6個月以上至入學前幼兒」公費流感疫苗施打（見右圖，情境照，人物與本文無關，記者蔡淑媛攝）；另，30區衛生所除50至64歲健康成人外，也將恢復公費疫苗對象施打，直到疫苗用完為止。

    服務65歲以上老人及幼兒

    衛生局指出，原控留的高中職以下學生、幼兒園、機構等公費流感疫苗施打，接種排程近尾聲，評估可配送2萬多劑至合約醫療院所與衛生所，恢復老人及學齡前幼兒接種。

    衛生局說，台中市已接種67萬多劑，使用率達採購量90%，6個月至學齡前幼兒接種率僅47%，仍偏低（目標55%），呼籲家長儘速帶孩童接種。

    除50至64歲者 衛生所都有接種

    市府緊急增購6875劑流感疫苗已到貨，11月23日起同步於30區衛生所開放持補接種單的學生、高中職以下教職員、低收及中低收戶施打。

    另一方面，中央擬調漲健保費率，市議員陳文政昨市政總質詢時表示，健保費調漲部分，是否要老人家自付，市長盧秀燕回應，台中約有38萬名長輩，超過8成符合老人健保補助資格，市府每月最高補助每人749元，不論中央如何決定費率，一定編足預算補助。

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