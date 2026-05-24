民進黨今改選黨職 中市有1萬7千黨員設4個投開所

民進黨今改選黨職，中市黨員月一萬七千多位，要選出25席全國黨代表、75席市黨代表。（記者蘇金鳳攝）

民進黨今天進行地方黨部主委、市代表、全國黨代表等黨職的改選，而民進黨台中市具投票資格黨員共1萬7千餘人，市黨部在市區、屯區、海線及山線各設一個投開票所，將選出市黨部主委1席、全國黨代表25席、市黨代表75席及原住民市黨代表1席。

民進黨中市黨部已於4月13日至17日開放登記，登記結果為主委1人，為英系支持的現任主委許木桂爭取連任，由於只有一人登記，許木桂已確定當選。

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另外，登記參選全國黨代表有28位、市黨代表85位、原民市黨代表有2位，市執委19位、市評委10位，由於皆超額競選，而黨內各派系已展開配票。

今天選出市黨代表後，市黨部則於6月28日選出16席執委，其中保障4席女性、9席評委，保障2席女性，當天再選出評委召集人，民進黨中央則於7月19日召開全國黨代表大會，選出中執委、中評委及中常委，是民進黨內最大權力核心。

民進黨中市黨部主委許木桂表示，今天將設4個投開票所，分別是市區好運來洲際宴展中心、山線的豐圳活動中心、海線的清水慈雲宮、屯區的大里振坤宮，投票時間8點至16點。

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