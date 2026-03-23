兒童節 麗寶樂園推出12歲以下免費入園優惠

兒童節連假（4月3日至4月6日），台中市麗寶樂園推出12歲以下免費入園，搶攻商機！（麗寶樂園提供）

兒童節連假（4月3日至4月6日），台中市麗寶樂園推出12歲以下免費入園，搶攻商機！但每人需搭配一位購買全票的大人，就能暢玩探索世界。

園方表示，12歲以下兒童免費入園優惠，適用民國103年4月6日（含）後出生兒童，入園時需出示健保卡正本驗證。

請繼續往下閱讀...

兒童節向來是親子出遊高峰，麗寶今年直接祭出「免費入園」，不只門票有感優惠，園區活動也全面升級！同步登場的《LINE FRIENDS歡樂鎮民日》，把整個樂園變成最萌派對現場。小朋友只要Cosplay換上喜歡的角色服裝，就能報名參加糖果嘉年華－兒童變裝遊行，跟著舞者一起走、一起跳，直接從觀眾變主角。

另外，今年適逢熊大的麗寶小鎮最後一年，連假期間特別邀請人氣角色熊大、兔兔現身見面會，小朋友能近距離拍照，領取免費的刮刮卡小禮物、體驗有獎問答等互動活動，有機會把價值近2萬元的住宿券帶回家。

麗寶樂園指出，今年主打「讓孩子玩得開心、家長也輕鬆」，免費入園到互動活動一次到位，留下難忘的回憶。

小朋友只要換上喜歡的角色服裝，就能報名參加糖果嘉年華－兒童變裝遊行。（麗寶樂園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法