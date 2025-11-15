台中熟女為網路老公解250萬定存 深信騙徒「不覺得他有那麼壞呢」

行員也加入阻詐陣容。（警方提供）

台中市一名熟女差點因一段「半年網戀」痛失250萬存款，所幸警方與銀行組成5人阻詐小組及時出手，硬是在女子解除定存前攔下，過程中李女一句「不覺得他有那麼壞呢」令人揪心，而警方則點破這是典型的「空手套白狼」詐騙技倆，最終才保住她辛苦多年存下的積蓄。

台中市第一分局西區派出所前天接獲轄內銀行通報，有民眾疑遭遇愛情交友投資詐騙，員警王偉丞、李峻邑立即趕赴現場協助，經瞭解，女子在網路認識一名自稱住香港的「年輕男子」，兩人只靠LINE聊天、視訊卻從未見過面，卻已互喊「老公、老婆」。

請繼續往下閱讀...

對方近日稱有門路投資虛擬貨幣，「強烈建議」李女把定存全數投入平台，並指示她將現有資金先轉入土地銀行，再匯至虛擬貨幣交易所，警方察覺異狀追問投資細節，女子堅持對方是真心相待，要警方不要多疑，反而認定自己「遇到好男人」，甚至替對方辯護「不覺得他有那麼壞呢。」

為釐清情況，警方要求查看投資APP名稱，卻發現此平台在網路上完全查無資料，連官方資訊都沒有，兩名員警與3名行員隨即全力勸阻，向李女逐條解析疑點：平台不明、投資方式不合理、對方催促匯款、半年即以配偶互稱等皆屬高風險詐騙徵兆。

警方更直言這是典型「空手套白狼」話術，騙徒用甜言蜜語與盜圖帥哥照，讓被害者心甘情願把大筆錢送入陷阱，此時女子當場愣住，情緒出現動搖，經眾人聯手近半小時耐心勸說，她終於放棄解除定存，250萬積蓄得以全數保住。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經眾人勸說，女子才放棄解除定存，保住250萬積蓄。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法