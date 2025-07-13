盧秀燕批綠「火燒國會」！讓她1天跑400多公里救6藍委

盧秀燕（前中）喊話賴總統罷手，不要整天放青鳥出來，火燒國會。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/13 18:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免三階投票倒數不到兩週，台中市長盧秀燕今連趕3縣市幫面臨罷免的6名國民黨立委反罷。盧秀燕痛批，民進黨選輸不只「翻桌」，更「火燒國會」，到處放火，讓她今天一連跑3縣市、400多公里，救6名立委，「跟消防員一樣」，批中華民國第一次由執政黨當家鬧事，她再喊話總統賴清德「罷手吧」，「不要整天放青鳥出來罷免、火燒國會」，弄到天下大亂。

面臨罷免的台中市第五選區國民黨立委黃健豪下午舉辦反罷免活動，盧秀燕晚間趕到站台助陣，盧秀燕說，黃健豪這麼優秀，只因跟民進黨不同黨就要被罷免，而且不只罷免他一人，是全台都罷免，民進黨選輸不只「翻桌」，還火燒國會，到處放火，她今天跑了3縣市，到台北、桃園再趕回台中，共3縣市，跑400多公里「救6立委」。

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盧秀燕說，民進黨輪不到立法院寶座，柯建銘無法當院長，由韓國瑜當立院院長，結果民進黨選輸罷一個不夠，推全面罷免，台中、新北、桃園各6名立委全罷、台北5名立委及南投2名立委全罷，這樣有道理嗎，火燒國會，中華民國台灣第一次由執政黨當家鬧事，選不贏不但「翻桌」，還火燒國會，全世界沒有人像台灣一樣火燒國會，讓她「今天跟消防隊一樣，到處去救火搶救」。

盧秀燕說，兩週後大家出來投票，不只為黃健豪或國民黨，是要讓總統「罷手吧」，總統不能這樣，應快去救災、拚經濟、和平，不要放火燒國會，弄到天下大亂，不去救災整天放青鳥出來、火燒國會。

盧秀燕說，他才當總統1年而已，後面還有3年，「不知道他還要燒什麼」，籲大家一定要投下不同意罷免票，保護認真的立委。

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