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    護國大遶境、反共護台大集結 「大罷免大成功」聲浪響徹文心路

    台中6罷團從文心森林公園出發與反共護台晚會集結。（記者廖耀東攝）

    台中6罷團從文心森林公園出發與反共護台晚會集結。（記者廖耀東攝）

    2025/07/12 18:47

    〔記者黃旭磊／台中報導〕閩南狼籌辦「反共護台總動員」晚會今晚6時於水安宮登場，反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」遊行隊伍，於傍晚5時半走進會場，數百人高喊「大罷免、大成功」，聲浪響徹文心路街頭，閩南狼高喊「罷免投同意，反共更有力」，活動開場後群情激奮。

    距離7月26日罷免投票倒數兩週，「護國大遶境」勇腳組及反共護國號車隊，今天從豐原、潭子及大雅等艱困罷免區，行腳到南屯區文心森林公園，路程超過40公里，「中四廢翔」等台中6罷團在公園迎接隊伍，由民進黨台中市議員何文海、陳淑華、林祈烽、江肇國及黃守達等民代陪同走到晚會會場。

    「大罷免、大成功！」隊伍於傍晚走進水安宮廣場，眾人高呼口號聲浪響徹文心路，閩南狼感動地說，「沒想到大進場這麼熱鬧」，7月26日罷免投同意、反共更有力。

    「中四廢翔」表示，「反共護台總動員」晚會宣告中部罷免進入決戰階段，堅定反共重磅來賓罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠、網紅八炯、葉霸（葉春蓮）老師、鷹爸（徐柏岳），及人氣創作者阿美等人共同上台，與市民並肩高喊「反共護台、罷免無能！」

    「護國大遶境」遊行隊伍與反共護台晚會大集結。（記者黃旭磊攝）

    「護國大遶境」遊行隊伍與反共護台晚會大集結。（記者黃旭磊攝）

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