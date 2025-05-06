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    罷團「中三拒瓔」二階連署達標 楊瓊瓔籲支持者投不同意票

    面對二階罷免連署低空達標，國民黨立委楊瓊瓔呼籲支持者未來要出來投不同意票。（擷取自楊瓊瓔臉書）

    面對二階罷免連署低空達標，國民黨立委楊瓊瓔呼籲支持者未來要出來投不同意票。（擷取自楊瓊瓔臉書）

    2025/05/06 15:29

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二及第三選區罷免國民黨立委顏寬恒及楊瓊瓔的罷免團體，今天下午到台中市選舉委員會送件，順利跨過法定最低門檻，對此，國民黨立委楊瓊瓔回應指出，面對惡罷呼籲支持者未來一定要出門投票，投下不同意罷免票， 守護您支持選出來的立委。

    台中市第二選區罷免國民黨立委顏寬恒的公民團體，今天下午到台中市選舉委員會送件，中二法定門檻3萬0278份，團隊成功收到了3萬3099份連署，達成率109%；台中市第三選區的罷免團體「中三拒瓔」，法定門檻2萬6026份，也送出2萬6775份連署書，達成率僅102.9%，低空飛過；罷團表示，在40天的審查期仍會持續收取罷免連署書，盼達到安全門檻。

    面對罷免二階連署達標，立委楊瓊瓔表示，從政以來始終戰戰兢兢，不敢稍有懈怠，為了台中更加進步，時時緊盯監督。面對惡罷，知道大家很錯愕也很憤怒，也知道大家為她抱屈不捨，但這一次只有靠自己的力量才能終止惡鬥。

    楊瓊瓔強調，她心情平靜如常，相信這是讓其再次歷練與成長的試煉，接下來就是正面對決的時刻，呼籲支持者，未來罷免投票時一定要出門投票，堅定投下不同意罷免票，守護您支持選出來的立委。

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