台中跨年手機警報又響了！衝破33萬人 主場及轉播現場都爆場

台中跨年晚會人潮衝破33萬人，一起倒數觀賞180秒煙火秀，手機緊急警告再度狂響。（記者廖耀東攝）

2025/01/01 00:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中跨年晚會「蛇現幸福」主打「全A咖」演出卡司，人潮爆棚，不少人手機晚間9點45分收到緊急警報，主場中央球場人數滿載，示警踩踏風險，入口管制；跨年倒數前再度警報大響，人潮滿到中科路轉播現場，也管制進場。

台中跨年晚會今年由天團玖壹壹開場，「金曲歌后」蔡健雅全台獨家演出，韓國「OST妖精」輝人（Whee In）來台開唱及告五人等18組藝人接力演出，昨晚9點45分現場手機「緊急警報」突然狂響，不少人被嚇到，原來是人潮衝破20萬，示警中央球場人潮已滿，入口管制，不再放人進場，避免踩踏風險，提醒人潮轉往中科轉播現場。

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跨年倒數前，跨年晚會主持人阿KEN高喊人潮突破33萬，手機緊急警報隨即二度大響，這次連中科路轉播現場也爆場，基於安全再發警告，管制外圍人潮不能再進入。跨年晚會一晚兩度收手機緊急警告，不少人直呼是特別的經驗。

台中跨年晚會主場及轉播現場人都爆了，手機緊急警報再度狂響。（記者蘇孟娟攝）

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