后豐大橋引道超前20％完工預計1/20通車 車程縮短20分鐘

台中市后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程完工，力拚農曆年前通車。（楊瓊瓔提供）

2024/12/31 16:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程完工，立委楊瓊瓔團隊今天辦理完工勘察，建設局長陳大田要求新工處盡速辦理初驗、履勘等，力拚農曆過年前、預計明年1月20日開放通車！

台中市新建工程處長陳聰仁簡報指出，后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程，總預算9856萬元，中央補助8082萬元，地方自籌1774萬元。新建引道全長180公尺，採用U型和重力式擋土牆，解決后豐大橋橋面與堤南路之間的高低落差，同時新增右轉車道銜接堤南路，有效優化交通配置。

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陳聰仁表示，工程於今年3月4日開工，原訂明年2月13日完工，但施工團隊進度超前20.8%。透過新增引道，提前分流車流，后豐大橋原有車道數量未減少，但車輛從后豐大橋通往豐洲工業園區的時間縮短了20分鐘！

經濟部產業園區管理局簡任技正尤冠函指出，去年楊瓊瓔委員爭取前瞻補助，市府承諾執行期限內完工，果然在短短1年內完工，展現市府團隊的執行力。

市議員羅永珍說，從神岡堤南路到后豐大橋距離僅50公尺，以往總是「看得到卻上不去」，新增引道成功解決這個連接不順的問題，不但紓解國道四號匝道的車流，還讓整體交通更加便利。

市議員陳本添表示，引道工程完工通車後，將嘉惠后里鄉親；邱愛珊則感謝楊瓊瓔委員協調中央與地方資源，才讓這項工程得以順利完成，期望未來后里與神岡的交通網絡更加完善，助力當地經濟發展。

建設局長陳大田表示，給鄉親最好的路，給台中市最好的交通！引道工程預定明年2月完工，市府團隊力拚在2024年結束前完工，後續將進行初驗、履勘等作業，目標在農曆過年前、2025年1月20日開放通車。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，這不僅是交通建設，還是經濟建設！后豐大橋全新引道解決豐洲科技工業園廠商與后里鄉親長期困擾交通壅塞問題，也是我們送給鄉親們的2025年新年賀禮！

台中市后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程完工，立委楊瓊瓔團隊今天辦理完工勘察。（楊瓊瓔提供）

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