大學生貿然右轉被女騎士撞上又倒車輾死 二審判緩刑免入獄

郭姓大學生駕駛灰色廂型車貿然右轉，被女騎士撞上，他倒車再度輾壓致死，二審判刑1年2月，緩刑3年。（民眾提供）

2024/12/31 13:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓大學生於去年5月間，駕駛廂型車於台中市潭子區貿然右轉，騎機車洪姓女子撞上倒地，被壓在廂型車右前輪，郭姓大學生雖煞車停止，卻又倒車而再度輾壓洪致死，洪女家屬質疑郭男不下車急救，竟再次倒車壓過洪女，應依殺人罪判刑，但檢院認為雙方互不相識，無證據顯示郭男有殺人之意，一審依過失致人於死罪判刑1年2月，二審今天（31日）宣判，維持1年2月，考量雙方和解，宣告緩刑3年，條件是參加20小時法治教育。

判決書指出，年僅20歲的郭姓大學生，去年（2023年）5月24日傍晚6時許駕駛廂型車（自用小客貨車），沿中市潭子區中山路往北屯方向行駛，行至中山路與潭興路3段交岔路口時，應注意轉彎車應禮讓直行車，他沒有禮讓直行車，貿然右轉欲進入右方的加油站，30歲洪女騎機車行駛於郭男右後方，煞車不及而撞上，洪女人車倒地，被廂型車的右前輪壓住。

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郭男當時沒有下車，而是與路人交談之後，又倒車導致右前輪再次壓過洪女，洪女肝臟嚴重撕裂傷併腹內大量出血、雙側肺部嚴重挫傷、低血容性休克併多重器官衰竭等傷勢不治身亡。

死者家屬於檢方偵查時指控，郭男駕車壓到被害人洪女後，並未下車急救，竟再次倒車壓過洪女，郭男應可預見倒車行為，將造成洪女死亡的後果，涉犯「未必故意」的殺人罪。

不過，台中地檢署認為，雙方素不相識，且郭男辯稱不知駕車壓過洪女，事證尚不足認定郭男倒車再度輾壓洪女，是基於殺人之意，依過失致死罪起訴郭男。

台中地方法院一審認為，郭男向警察坦承肇事，符合自首要件而減刑，郭男因疏失造成洪女死亡的嚴重結果，被害人家屬痛失至親，形成無法抹滅的創痛，但考量他坦承犯行，目前還在大學求學，判處徒刑1年2月，高等法院台中分院今天二審判決，維持一審1年2月徒刑，但考量雙方已經和解，宣告宣告緩刑3年，可上訴三審。

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