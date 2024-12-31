悚！ 台中阿伯凌晨徒步橫越馬路 遭直行機車撞趴釀2傷

機車與行人碰撞瞬間。（民眾提供）

2024/12/31 13:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今天凌晨傳出機車與行人碰撞交通事故，一名六旬阿伯過馬路時沒走行人穿越道，反選擇直接橫越道路，結果下一秒遭直行機車撞上，當街倒地不起，除老翁外連同騎士都因此全身多處擦挫傷，所幸經送醫均無生命危險，而過程也被相關監視器拍下，相當驚悚。

這起事故發生在今天凌晨1時15分許，地點在西屯區文心路、華美西街口附近路段，經查，65歲劉姓男子當時由文心路三段560號前，橫越文心路往對向方向步行，此時43歲劉姓男子騎機車沿文心路外側車道往成都路方向行駛，突見劉男竄出反應不及撞上。

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根據相關監視器畫面顯示，劉姓阿伯橫越馬路已快抵達對面，劉姓騎士見阿伯突然竄出根本煞車不及，機車車頭直接撞上阿伯後連人帶車也摔倒滑行，除阿伯倒地不起，劉男也因此掛彩；警方獲報趕往處理，先將全身都擦挫傷的兩人送醫，所幸經治療均無生命危險。

警方表示，騎士沒有酒駕，初判肇因是行人橫越道路、騎士未注意車前狀況釀禍，至於詳細肇事原因，將由交大事故組後續分析鑑定釐清。

機車連人帶車噴飛，行人當場倒地不起。（民眾提供）

事故發生路段。（民眾提供）

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