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    相差20多歲！ 女心理諮商師與高中老師「車震」 判賠師母25萬

    法院認定徐女與人夫，在中市華美西街一段路邊停車格等地「車震」，判決徐女應賠償賠「師母」夏女25萬元。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景圖）

    法院認定徐女與人夫，在中市華美西街一段路邊停車格等地「車震」，判決徐女應賠償賠「師母」夏女25萬元。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景圖）

    2024/12/31 12:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市夏姓女子向法院提起民事訴訟，控告擔任心理諮商師的徐姓女子是「小三」，她說，自己今年1月無意發現，丈夫與徐女有3220條訊息，進而發現徐女與她的丈夫在路邊「車震」多次，徐女應賠償60萬元，徐女則答辯說，夏女的丈夫是她的高中老師，兩人差距20多歲，並無曖昧，法官不採信徐女辯詞，判決徐女應賠償「師母」夏女25萬元，可上訴。

    台中市夏姓女子向台中地方法院提起民事訴訟，她指自己與丈夫結婚多年，育有3子，徐姓女子是心理諮商師，曾任她兒子的家庭教師，她在今年1月29日，無意間發現丈夫手機內，與徐女友有多達3220則對話訊息。

    夏女強調，她進一步發現，徐女於去年1月至今年1月底，利用她外出或工作空檔，與她的丈夫有不正常的密切聯繫，包括傳送曖昧訊息，甚至在今年1月5日上午與13日下午、17日上午、21日下午，在台中市三民西路二段、華美西街一段路邊停車場（停車格）等地，於電動車內發生性行為（俗稱車震），徐女的上述行徑，導致她精神痛苦，徐女應賠償她非財產上損害60萬元。

    徐女答辯說，夏女丈夫是她的高中老師，兩人相差20餘歲，她全盤否認兩人有染，質疑夏女提出的證據不足，聲明駁回夏女之訴。

    台中地方法院民事庭法官認為，夏女的丈夫於開庭時作證說，自己確實與徐女在今年1月間，於台中市三民西路二段、華美西街一段路邊停車場等地，在電動車內「車震」，另外，夏女提出丈夫與徐女之間的訊息對話也顯示，兩人確實有約會見面，互訴關心、想你、愛意等親暱對話，徐女確實與人夫，有逾越一般朋友間互動關係，有婚外情與性行為多次。

    法官強調，審酌雙方學歷與收入等，認定徐與夏女丈夫共同侵權，應賠償夏女50萬元為適當，徐女應負擔一半，判決徐女應賠償夏女25萬元，可上訴。

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