蔡壁如稱民眾黨中央阻擋她回黨 江和樹：現在內亂讓人看笑話？

外傳蔡壁如受訪稱民眾黨中央阻擋她回民眾黨，江和樹表示，現在全黨最關心是柯文哲是否又會被押，現在內亂是要讓人家看笑話嗎？（江和樹提供）

2024/12/31 12:10

〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨「創黨之母」蔡壁如已經辭掉台中市政府顧問，並投入參選民眾黨中央委員，今天卻傳出她上電台受訪，爆料民眾黨中央阻擋她回民眾黨，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，不相信這是她說的，並說現在全黨上下最擔心的是柯文哲，哪有心情談這個，強調現在不管是國民黨、民進黨都想要消滅民眾黨，自己卻在內亂，是要讓人家看笑話嗎？

江和樹表示，蔡壁如怎麼可能說這個？強調昨天是中央委員連署，她是第一個連署通過的，怎麼可能去阻擋她？而且蔡壁如是台灣民眾黨的催生者，當時什麼都沒有時，就是她陪伴在柯文哲身邊，所以自己覺得這句話不是她說的。

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江和樹並說，此時此刻說這個有意義嗎？現在全黨上下最擔心的就是柯文哲，因為北檢二度抗告，今天已經31日，明天就是元旦新年，他每項都配合，如果有當庭旁聽眼淚應該會流下來，因為柯最擔心的是他爸爸的病情，這輩子當醫生都在救人，但在他爸爸最危急時卻沒辦法救他，身為醫生卻無法救自己家人時，心情會是如何？

江和樹表示，柯文哲身為醫師，非常了解他爸爸現在的狀況，法官要求他要戴電子腳鐐，他也答應了，如果能重來相信柯文哲不會想參與政治，今天台灣民眾黨如果沒有柯文哲，這個黨像什麼？此時此刻不管是黃國昌還是蔡壁如，相信他們都希望能陪伴柯文哲走出來，帶領台灣民眾黨，強調現在不管是國民黨、民進黨都想要消滅民眾黨，自己卻在內亂，是要讓人家看笑話嗎？

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