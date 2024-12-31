彰化醉漢打人又酒駕挨罰18萬 竟控警察沒有善盡保護他的義務

黃男指控員警沒有善盡保護他的義務，台中高等行政法院卻認為黃男堅持取回鑰匙開車，判決他敗訴確定。（記者張瑞楨攝）

2024/12/31 10:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣黃姓男子去年6月醉酒打人，被員警管束1個多小時後解除，他堅持要取回汽車鑰匙，還騙警察說，他會等天亮再來開車，不料，卻是逕自開車駛離警察局，很快被員警攔查，他拒絕酒測，收到18萬元且吊銷駕照的罰單，黃男提起行政訴訟，指控警察沒有善盡保護他的義務，又陷害教唆他酒駕，再尾隨舉發，法官卻認為，員警要代為保管鑰匙，但黃男堅持取回，警方並無陷害教唆酒駕又尾隨舉發，判決黃男敗訴確定。

彰化縣黃姓男子去年（2023年）6月14日深夜11時許酒醉打人，被彰化縣警察局彰化分局警員帶回警局管束1個多小時，到翌日（15日）凌晨1時許，他精神已趨穩定，無自傷或傷害他人之虞，警員終止管束，不料，他卻在酒意甚濃時，堅持駕駛汽車離去，很快就被員警盤查，但他拒絕酒測，警方依「道路交通管理處罰條例」，開出「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」罰單，處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安講習，黃男向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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黃男主張，他被員警終止管束後，又被員警尾隨攔查舉發，依「警察職權行使法」第19條規定，員警有保護他的人身安全義務，應確保他能安全駕駛車輛，才可交付汽車鑰匙，或聯繫家屬，另外，員警把汽車鑰匙交付他，有陷害教唆他酒駕之嫌，之後又尾隨攔查開罰單，開罰單過程違法，聲明罰單撤銷。

法官卻認為，依彰化縣警局員警的密錄器等證據，黃男被管束後，員警見他精神已趨穩定，將他解除管束，為避免黃男酒後駕車，警員曾說要代為保管汽車鑰匙，或交由他人保管鑰匙，但黃男仍堅持自己取回汽車鑰匙，並向警員表示自己等天亮才會開車，員警遂把汽車鑰匙交給黃男，並一再向黃男告誡不得駕車，不料，黃男仍酒後開車上路，被員警攔查舉發。

法官認為，證據顯示，警員沒有陷害教唆而尾隨舉發之事，黃男上述主張不能採信，另外，黃男被警員攔停後，經警方勸導，並告知拒絕酒測的法律效果後，仍明確表示拒絕接受酒精濃度測試，自有「拒絕配合酒精濃度測試檢定」的違規行為，處罰18萬元且吊銷駕照，應參加道路交通安講習，均屬有據，並無違誤，駁回黃男之訴，全案確定。

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