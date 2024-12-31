僅10度凌晨6旬男醉臥娃娃機店 大雅警助送醫

張男酒醉路倒在娃娃機店內，大雅警方獲報到場將他送往醫院觀察。（民眾提供）

2024/12/31 09:32

〔記者歐素美／台中報導〕60歲張姓男子昨日凌晨酒醉路倒在台中市大雅區昌平路四段一處娃娃機店內，大雅警分局接獲民眾報案到場，因張男喝到意識模糊，無法站立，加上天氣寒冷，警方擔心其發生失溫等意外，隨即叫來救護車將張男送往醫院觀察。

12月30日凌晨2時30分許，大雅警分局馬岡派出所接獲民眾報案，指稱在大雅區昌平路四段一處娃娃機店內有一名中年男子疑似酒醉路倒，需要警方協助。

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警方到場後，發現張姓男子（60歲）全身酒氣，癱軟倒臥在娃娃機店內，多次叫喚，張男意識模糊，無法自行站起，因當時天氣寒冷，氣溫約10度左右，員警擔心張男有失溫風險，持續嘗試叫醒張男並聯繫救護車到場，警方考量張男身體狀況欠佳，協助救護人員攙扶張男坐上救護車，並主動護送至醫院，張男略為清醒後表示，日後會斟酌酒量喝酒，避免造成他人困擾，向員警的熱心協助表示感激。

大雅分局馬岡派出所所長郭忠儒呼籲民眾，聚餐飲酒時，應保持節制，必要時應迴避擋酒，認知自身酒量，小酌怡情，大酌傷身。同時也提醒，為避免人身安危及財物損失，飲酒切勿過量，保持清醒並且最重要的是喝酒不開車，開車不喝酒。

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