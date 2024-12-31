豐原警分局與知名咖啡聯名推出「打詐提神咖啡包」

豐原警分局結合反詐騙繪圖學生作品及高發詐騙手法，與咖啡業者聯名推出「打詐耳掛式咖啡包」。（豐原警分局提供）

2024/12/31 08:34

〔記者歐素美／台中報導〕詐騙案層出不窮，台中市豐原警分局統計，今年1月至12月25日共受理1997件詐騙案！其中，假投資詐騙619件，佔31%；假網拍詐騙312件，佔15.6%；假冒名義詐騙151件，佔7.56%；虛擬遊戲點數詐騙57件，佔2.85%；簡訊連結詐騙37件，佔1.85%。假網拍被害人年齡層主要為18至39歲，其餘被害人則在24至64歲間，詐騙管道發生最多的前5名分別為臉書、LINE、IG、假網頁、電話，顯示網路便捷卻也帶來相當的風險。

豐原警分局因此與今年下半年辦理「畫出真相•戳破詐騙」反詐騙繪圖徵稿活動，學生踴躍投稿，並在台中市葫蘆墩文化中心展出入選作品，為台中市政府警察局創下結合文化局辦理藝文展覽先例。

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此外，豐原警分局並結合反詐騙繪圖學生作品，搭配近年來高發詐騙手法及溫馨防詐提醒短句，與知名精品咖啡品牌聯名推出「打詐耳掛式咖啡包」，共有10款不同造型設計及精美禮盒包裝，讓民眾在沖泡及享受咖啡香的同時，提神也提醒民眾慎防掉入詐騙集團各類的陷阱圈套。

豐原警分局長林大為表示，今年即將結束，在今年度豐原警分局共成功阻詐1億1,387萬元，分局並針對民眾較容易受騙上當的數種詐騙手法，製作獨具特色的「打詐提神咖啡包」，以別出心裁的方式提醒民眾慎防詐騙，不僅是宣導品，更是警民情感連結的象徵，新的一年即將到來，豐原分局將持續努力「守護安全•打擊詐騙」，與民眾共同「攜手拒詐」。

豐原警分局結合反詐騙繪圖學生作品及高發詐騙手法，與咖啡業者聯名推出「打詐耳掛式咖啡包」。（豐原警分局提供）

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