豐原區觀音山納骨堂修繕完工 中市府舉行祈福安靈法會

祈福安靈法會，助先靈安穩供奉，讓家屬平和心安。（民政局提供）

2024/12/30 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區觀音山納骨堂因今年0403花蓮強震導致5樓部分櫃體受損，市府斥資452萬元啟動修繕工程，歷經9個月，納骨櫃位已於12月整修完工，並將先人的骨灰（骸）罐妥善歸位安置，今天舉行祈福安靈法會，民政局長吳世瑋前往開香祈福，祈願天地慈悲眾神護佑，安靈息災闔家安康，並祝法會圓滿成功、萬事大吉。

吳世瑋指出，0403強震造成觀音山納骨堂5樓4座納骨櫃位位移，雖然櫃位沒有明顯損壞，但為避免震移櫃體因後續餘震造成二次傷害，經生管處全面查檢後，將影響範圍的700多個骨灰（骸）罐先行妥適安置，並動支災害準備金452萬啟動修繕工程。

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修繕期間許多家屬心繫先人的安置情形，市府加速修繕作業，趕在新年前夕讓先人順利進塔安座，並藉由法會助先靈安穩供奉，讓家屬平和心安。

市議員張瀞分表示，盧市長十分關切觀音山納骨堂的修繕情形，感謝吳局長等積極推動修繕作業，將受損櫃體進行復原，並藉由今日的祈福安靈法會讓先人重新進塔安座，讓家屬安心。觀音山納骨堂於民國83年啟用，地理風水佳，環境清幽，許多先人都安置在此處，也期盼市府能持續改善觀音山納骨堂及鄰近公墓的殯葬環境設施，讓祖先安息，庇佑子孫平安順遂。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，這次櫃位修繕工程委請專業建築師設計，並加強櫃體耐震措施，櫃位已全面修繕更新，提供先人更安全、更完善的安置場域，期盼今日法會家屬能獲得心靈上的安慰，也祈願新年平安，生管處將持續完善各項殯葬設施，全力提升殯葬服務品質。

今日一早，許多家屬即前往觀音山納骨堂參加祈福安靈法會，準備祭祀事宜，，為紓解觀音山納骨堂車位不足現象，生管處特別提供20人座接駁專車2輛，往返豐原區第八公墓至觀音山納骨堂間，隨招隨停，方便參加民眾搭乘。

民政局長吳世瑋出席祈福安靈法會開香。（民政局提供）

生管處特別提供20人座接駁專車，往返豐原區第八公墓至觀音山納骨堂間，方便參加民眾搭乘。（民政局提供）

豐原區觀音山納骨堂舉行祈福安靈法會，開香儀式，眾人虔心參拜。（民政局提供）

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