斥資2.7億 台中大里益民國小活動中心暨地下停車場啟用

斥資2.7億，大里益民國小多功能的活動中心、圖書館、專科教室、幼兒園、演藝廳今天落成啟用。（記者陳建志攝）

2024/12/30 13:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里益民國小學生人數近1300人，不過創校30多年來都沒有活動中心，畢業典禮和大型活動都缺乏室內場所，每逢下雨相當不便，市府在中央補助下斥資2億7600萬，新建多功能活動中心、非營利幼兒園，以及可停149輛汽車的地下停車場，今天台中市長盧秀燕主持落成啟用典禮，笑稱是給師生最好的新年禮物。

大里益民國小活動中心暨地下停車場今天舉行啟用典禮，包括台中市長盧秀燕、教育局長蔣偉民、立法院副院長江啟臣、台中市議員張芬郁、林德宇、李天生、益民國小校長洪翠芬和多位里長都出席。

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盧秀燕市長表示，台中教育預算佔市府總預算比例為六都第一，持續挹注教育軟硬體建設，益民國小學生人數近1300人，但長期缺乏大型集會場所及合適的室內空間，造成畢業典禮等大型活動，常會受天氣影響，加上周邊人口密集，停車位一位難求，上任後積極規劃興建學生活動中心暨地下停車場和幼兒園，滿足師生和周邊民眾的停車需求。

盧秀燕指出，此工程總經費2億7600萬元，其中市府出資1億9059萬元，中央補助8540萬元，由建設局新建工程處興建多功能學生活動中心、綜合球場，結合圖書館、專科教室、幼兒園、演藝廳，並一併闢設149席停車位的地下停車場，順利完工啟用成為送給師生最好的新年禮物。

立委何欣純表示，2018年前市長林佳龍時期開始協助爭取前瞻預算，很高興今天看到全體師生盼到有活動中心可用，未來舉辦校園活動不用再看天氣，此案向交通部和教育部爭取補助逾8540萬元，地下停車場除提供中興丶益民商圈消費民眾使用，也能滿足師生和社區民眾停車，並讓孩子快樂學習，是給大家最好的新年禮物。

市府教育局長蔣偉民指出，新設的幼兒園配合非營利幼兒園政策辦理4班3至5歲混齡班，可有效提供里民優質平價的托育與幼兒照顧服務。

台中大里益民國小活動中心暨地下停車場今天啟用，台中市長盧秀燕（左8）等人舉行剪綵。（記者陳建志攝）

台中大里益民國小活動中心暨地下停車場今天啟用，地下停車場可停149輛汽車。（記者陳建志攝）

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