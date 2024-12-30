5秒幹走一頂！一中商圈安全帽頻遭竊 警示紅布條網笑翻

警方製作宣導影片，展示安全帽如何在短短5秒內被竊。（警方提供）

2024/12/30 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈是知名景點，不少騎士停放機車後，因順手將安全帽置座墊或把手遭宵小覬覦，近半年已破獲53起安全帽竊案，平均5秒即得手1頂，尤其年節將屆為加強民眾防竊意識，轄區警方近日除製作宣導影片，另也在商圈周邊懸掛醒目紅布條警示，因布條內容詼諧有趣笑翻民眾，反達到宣導效果。

第二分局今天指出，一中、益民商圈是知名觀光景點，逛街人潮川流不息，機車停放路邊密度甚高，也因此成為安全帽竊賊覬覦犯案熱點，轄區育才所光近半年內已偵破安全帽竊案53件，其中王姓拾荒婦人（62歲）儘管已被通緝，仍多次在深夜或凌晨時段以三輪車為交通工具，專挑價值數千元甚至數萬元的安全帽下手。

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而近日製作的宣導影片中，則是展示了安全帽如何在短短5秒內被竊，並指出安全帽掛在後照鏡、安全帽置於車前掛勾、安全帽放置在座椅或腳踏墊上等三大高風險情境，此外，警方也自本月27日起在商圈及學校周邊，懸掛多條醒目的紅布條加強宣導，因用字詼諧有趣，相當吸睛。

內容包括「這裡丟掉的安全帽抓得到人，但帽子從來沒有被找回來過」、「安全帽等同現金，隨便放會不見」、「安全帽很貴，我們不希望看到你來報案」、「別讓安全帽成為小偷戰利品」等標語，提醒過往民眾務必妥善保管安全帽，勿讓竊賊有機可趁。

第二分局長周俊銘呼籲，民眾外出時不僅要注意隨身包包及其他貴重物品，對有價值的安全帽更應妥善保管。若需將安全帽留在機車上，務必採取以下措施：放置於置物箱內（確保安全帽不外露）、使用帽扣鎖上（增加竊賊作案難度）、避免隨意懸掛（降低被盯上的機率）。

警方近日在一中商圈周遭懸掛醒目紅布條，提醒民眾注意。（警方提供）

警方近日在一中商圈周遭懸掛醒目紅布條，提醒民眾注意。（警方提供）

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