假交友真投資詐騙！台中純情工人險入粉紅詐局

警方及時攔阻陳男，刪除詐騙群組。（警方提供）

2024/12/30 10:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓工人近日透過交友軟體認識一名女網友，經對方推薦加入網路群組投資虛擬貨幣，到銀行臨櫃設定約定帳戶時，被行員察覺有異通報警方，員警查看雙方訊息內容，確定就是典型的假交友投資詐騙，而陳男經過警方提點也猛然醒悟，刪除詐騙群組，更感謝眾人及時攔阻。

台中市第三分局健康派出所上週五接獲轄內銀行通報有民眾疑遇詐，員警賴冠融、盧相佐到場了解，47歲陳姓男子稍早臨櫃辦理約定帳戶設定，透露該帳戶準備用於操作虛擬貨幣投資，卻對投資內容一知半解，機警的行員立即報警協助釐清。

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陳男出示與對方互動訊息內容，原來單身陳男近期透過交友軟體結識一名女子，雙方相談甚歡交換Line進一步聯繫，不久後對方推薦他加入一個名為「TikTok供應商」投資群組，並在投資專員指導下到銀行準備設定約定帳戶，以便後續投資，然陳男對實際投資項目與細節根本不了解，警方毫無懸念確定這就是一起典型的詐騙。

員警對陳男直言，這類「假交友投資詐騙」手法通常先由交友或通訊軟體結識被害人，透過噓寒問暖獲取被害人信任，甚至營造交往假象，再藉機提出投資建議，誘導被害人迎合對方投入資金，一步步走入詐團設下的陷阱，所幸陳男尚未投入資金即被行員與警方及時攔阻，未有金錢損失。

員警隨即協助陳男刪除詐騙群組，也提醒他切勿貿然投入不熟悉的投資，未來對於新結識網友談及金錢或投資時，都應保持高度警惕，切勿因情感或信任輕易投入資金。

警方呼籲，詐團話術及手法推陳出新但仍有跡可循，以假投資詐騙為例，只要「入金到陌生帳號」、「要求向銀行隱瞞事由」、「獲利後無法提領」及「要繳錢才能出金」都是常見特徵，投資前應先行多方查證，慎選正規投資管道進行理財，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，以免落入詐騙集團陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳男與詐團的對話。（警方提供）

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