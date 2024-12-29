新加坡女登雪山跌倒骨折 空勤出動直升機吊掛下山送醫

空勤總隊出動直升機將跌倒骨折的新加坡籍女生吊掛上直升機。（空勤總隊提供）

2024/12/29 20:31

〔記者歐素美／台中報導〕4男1女到台中市和平區攀登雪山，今天下午1點左右，在黑森林時一名新加坡籍女性因跌倒腳骨折，同行山友打119報案，台中市消防局獲報立即準備上山救援，並轉報空中勤務總隊出動直升機協助救援，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊在下午3點50分出動直升機，至三六九山莊將該女吊掛上機後，載送至台中清泉崗機場，由救護車後送醫院治療。

台中市消防局表示，4男1女登山隊前往雪山，在黑森林往三六九山莊時，一名新加坡籍女性跌倒，致腳部骨折，無法行走。同行山友通報119救援，消防局除準備上山搜救，同時也申請空勤總隊出動直升機救援。

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由於該女有山友陪伴，最後經山友將該女扶到三六九山莊，由空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊出動直升機前往，將該女載送下山。

中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊表示，直升機於下午3點50分從台中清泉崗機場起飛，4點14分抵達目標區，經高、低空偵察後確認傷者位置，因考量地形陡斜，故採用滯空吊掛救援，由特搜隊員李法寬出艙進行吊掛作業，將女傷患送進艙內，立即起飛至台中清泉崗機場降落，再將女傷患送交救護車後送醫院治療。

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