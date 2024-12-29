為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    誇張畫面曝光！為拍照竟爬鳶嘴山峭壁上的樹 網罵翻

    多位民眾為了拍照，竟爬上鳶嘴山峭壁上的樹頂。（取自臉書「肉腳登山隊」）

    多位民眾為了拍照，竟爬上鳶嘴山峭壁上的樹頂。（取自臉書「肉腳登山隊」）

    2024/12/29 23:17

    〔記者歐素美／台中報導〕一群民眾攀登台中市和平鳶嘴山時，竟爬到石壁的樹上拍照，由於爬樹相當危險，也破壞生態。照片被PO上網引起一片山友罵聲；林業及自然保育署台中分署表示，平時皆定期派員巡視鳶嘴山步道，未來將持續加強派員巡護，若發現攀樹等易造成危險行為將勸導，請民眾一起愛護自然生態。

    山友在社群臉書「肉腳登山隊」PO文表示，本月18日上鳶嘴山，居然看到有人爬樹拍照，令人傻眼，有人綁繩站在石壁邊和樹合照，但樹幹小，目擊者擔心樹被破壞，爬樹大約6人。

    山友說，剛開始以為這群人是做學術研究才爬樹，後來發現他們竟只是為了爬上樹頂拍照而已，令人無言。攀樹需要有專業的設備與技巧，也會衡量樹木的狀況，依照片觀察，這些人並未使用攀樹裝備，也沒有考慮到樹的承受力及根部在岩壁上是否穩固的狀況；許多網友則回應表示，希望山友們互相規勸，切勿做了不當的示範。

    林業及自然保育署台中分署表示，鳶嘴山步道山勢陡峭多有岩壁，需以繩索攀爬，危險程度較高，山頂樹木樹型優美但有風險，呼籲民眾除共同愛護林木，基於安全考量，避免攀爬樹木，以免損及林木及維護自身安全。

    台中分署除定期派員群視鳶嘴山步道，更結合登山團體維護步道設施提升登山安全，未來將持續加強派員巡護，若發現攀樹等易造成危險行為，將予以勸導，請民眾一起愛護自然生態。

    多位民眾為了拍照，竟爬上鳶嘴山峭壁上的樹頂。（取自臉書「肉腳登山隊」）

    多位民眾為了拍照，竟爬上鳶嘴山峭壁上的樹頂。（取自臉書「肉腳登山隊」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播