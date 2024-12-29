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    台中海線社宅供不應求！ 議員楊典忠要求儘速興建

    市議員楊典忠指台中市社會住宅不足，候補民眾相當多。（記者蘇金鳳攝）

    市議員楊典忠指台中市社會住宅不足，候補民眾相當多。（記者蘇金鳳攝）

    2024/12/29 19:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會住宅供不應求，民進黨議員楊典忠表示，台中市政府自2018年豐原安康段社會住宅開放抽籤入住以來，至今已完成9處社會住宅，共計2908戶，但候補案件卻高達18742，候補案件為完工戶數的6.4倍，究竟要讓民眾等多久？要求市府快加速興建社宅，讓迫切需要有一住宅可安心打拚的民眾儘早有社宅可居住。

    台中市住宅處表示，社會住宅是區域整合、跨域服務的公共資源，台中市都發局（住宅處）目前依據各區域人口成長率等綜合考量，所評估的需求優先區位，目前依序為市區、屯區、山線及海線。

    議員楊典忠表示，目前台中市等社宅的候補者眾，以目前梧棲三民段社會住宅為例，一、二、三房型總戶數為300戶，但是等待案件高達689件。

    楊典忠強調，原梧棲三民社會住宅用地已規畫分期興建，但規劃之初需求評估過於保守，以致社會住宅用地僅開闢一半，梧棲三民社會住宅一期於2022年3月開放抽籤入住，後續申請案件陸續增加，多數民眾反映排隊等待時間太長，而台中港區新興產業逐漸發展，清水、梧棲、沙鹿人口近年來也越來越多，市府有必要儘速規畫興建梧棲三民二期社會住宅。

    楊典忠痛批，中市社會住宅至今仍供不應求，以目前市府已完工、興建中與規劃中社會住宅總戶數為1萬231戶，即便加計中央興辦8000戶，台中市社會住宅總計1萬8231戶，仍不夠目前候補等待戶數1萬8742，楊典忠認為市府應積極與中央研商台中市社會住宅不足之問題，照顧更多年輕人與弱勢家庭安居台中。

    住宅處表示，中央的住都中心已於海線地區盤點清水區銀聯段預計有509戶、清水區海濱段預計有509戶及沙鹿區榜文段有116戶等3處基地納入社宅評估儲備用地（實際興辦進度須依中央公開資訊為準），加計梧棲三民好宅的300戶，預計達到1434戶，可跨區服務海線地區。

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