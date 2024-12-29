柯文哲交保撤銷重開羈押庭 江和樹：人要照天理、天才有甲子

高院今天裁定柯文哲等4人交保撤銷更裁，江和樹表示，柯文哲絕對不可能逃亡，希望不要再想押人取供了。（江和樹提供）

2024/12/29 13:16

〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金等弊案，台北地檢署起訴後移審，台北地院裁定3千萬元交保，台北地檢署提出抗告，高院合議庭今天上午9點裁定撤銷交保，並發回地院更裁。民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，柯文哲無處可去，絕對不可能逃亡，且3千萬好不容易才湊到，希望放過他，不要硬想把他關起來，強調「人要照天理，天才有甲子」。

高院合議庭今天上午9點裁定撤銷柯文哲等4人原裁定，並發回地院更裁，主要理由包含未具體說明何以具保等手段即可防免被告4人逃亡，理由實屬不備，以及原審諭知的具保金額，與被告造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？

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針對柯文哲是否有逃亡之虞？江和樹表示，他是要跑去哪裡？他如果逃亡最高興的就是民進黨，賴清德總統最希望他逃亡，讓民眾黨整個散掉，強調檢調發動搜索前，柯文哲都已經請假好了，他會跑去哪裡？而且他不論跑到哪一國，大家都認識他，根本無處可跑，希望更裁能有更讓人信服的理由，強調他絕對不可能逃亡。

江和樹並說，3千萬保金湊了好久才借到，不要這樣放過他吧！如果真的有罪、有證據就把他關起來，不然不要再押人取供了，相信在這樣下去百姓會受不了，並說同樣的事情如果發生在國民黨或民進黨相信都無法忍受，一個清清白白的人硬要把他關起來，還要掐住脖子叫他不要說話，強調「人要照天理，天才有甲子」。

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