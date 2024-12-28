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    不滿前方轎車踩煞車 台中「賓士大G哥」攔車扭打挨告

    大G的林姓車主（圖中），下車拍打轎車車窗，與轎車車主爆發肢體衝突。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

    大G的林姓車主（圖中），下車拍打轎車車窗，與轎車車主爆發肢體衝突。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

    2024/12/28 13:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市本月25日晚間發生一起行車糾紛的打架案，林姓車主駕駛新車價700多萬元起跳的賓士G500休旅車（俗稱大G），於西區英才路停車場，攔下另一輛轎車的駕駛，敲打車窗喝令下車後，雙方爆發肢體衝突，轎車司機膝蓋受傷，中市警局第一分局昨天（27日）傳喚林男，他宣稱是對方故意踩煞車，他生氣而攔車引發衝突，警方今天（28日）將他依傷害等罪名，函送台中地檢署偵辦。

    被打傷膝蓋的轎車車主，也將上述過程的行車記錄器畫面上傳到網路，中市警局第一分局調查，案發時間是本月25日晚間，駕駛大G的林男（45歲），於中市西區英才路一處停車場，攔下駕駛轎車的車主，林男下車敲打轎車車窗，命令轎車駕駛下車，雙方進一步上演全武行，但案發第一時間，並無人報案。

    膝蓋受傷的轎車駕駛，事後向台中市警局東勢警分局的石岡分駐所報案，指控林男觸犯傷害、毀損與妨害自由罪，東勢警方函請一分局偵辦。

    一分局昨天（27日）通知林男到案說明，他宣稱當時行駛於轎車後方，轎車卻突然踩煞車，駕駛大G的他差點撞上前方轎車，他認為轎車車主是故意亂踩煞車，進一步攔車質問，雙方爆發扭打衝突。

    一分局昨天製作筆錄後，今天依傷害等罪名，函送台中地方檢察署偵辦，並呼籲用路人應保持理性，行車時若發生糾紛，請立即撥打110報案電話，切勿因一時情緒失控，做出違法行為。

    大G於停車場內超車，堵在轎車的前方。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

    大G於停車場內超車，堵在轎車的前方。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

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