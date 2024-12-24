蔡壁如辭中市府顧問 強調「救民眾黨」才能救柯文哲

前立委蔡壁如已口頭請辭台中市府顧問。（資料照）

2024/12/24 09:03

〔記者張軒哲／台中報導〕民眾黨面臨分崩離析危機，前立委蔡壁如宣布參選黨中央委員，昨（23）日口頭請辭台中市政府有給職顧問，外界解讀劍指代理黨主席及主席補選。她今天接受廣播節目訪問指出，民眾黨中央委員選舉報名今日截止，只要有人勇於承擔黨主席，她都會支持。只有將民眾黨救起來，才能救柯文哲。

蔡壁如今日一早於廣播節目接受主持人王淺秋專訪，王淺秋說，蔡壁如這兩天還是新聞熱議人物，有週刊今日報導柯文哲六大弊案將被揭開，其中一個「眾城公司」一案與蔡壁如有關。

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蔡壁如駁斥說，很懷疑柯的手機是被週刊扣押，自己的印象是這家「眾城公司」沒開設成功，柯當時在問找一個人當公司的董事，因自己不太可能去當董事，柯文哲詢問若成立的話是否給民眾黨創黨元老朱蕙蓉掛名？自己跟柯說「你自己決定就好」，自己也有傳訊息給朱蕙蓉有這件事情。自己認知中這家控股公司並沒有成立，後續也不知相關情況。但自己知道成立木可公司的事宜，因已經準備去台中選立委，並沒有參與木可公司的任何事務。

至於外界解讀「有意接黨主席，辭職救柯文哲」？蔡壁如說，9月跑了10多間廟，幫柯文哲祈福，她這陣子看柯文哲這麼沮喪，一度有想過退休，當時黨內舉辦許多集結活動，也去外縣市助講，幫忙打氣，但回想這三個多月發生的事，實在不勝唏噓。

蔡壁如說，檢方約談時「私下閒聊」曾問她「妳到現在還相信柯文哲嗎」？她斬釘截鐵回應「政治的信念就是兩個字『相信』」。

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