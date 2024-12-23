中市府總預算統刪5.9億三讀 附帶決議達34項

台中市政府總預算完成三讀。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/23 19:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今（23）日召開2025年台中市總預算案三讀會，市政府的總預算歲入歲出包含附屬單位預算統刪5.9億元，但要求其中歲入照委員會意見審查增列21萬元，歲出照委員會審查意見刪減30萬元，其餘刪減項目由市政府自行調整，歲入歲出差短請市政府自行調整彌平，市府總預算今天完成三讀；市府表示，將依照議會決議與三讀通過的法定預算辦理。

此外，議會並做成34項附帶決議，如台中電影節明年的售票收入提高至500萬，公安稽查管理平台建975萬元，請市府報告後始得動支、交通局標線標誌工程等2億8千多、罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰」23億5千多萬元，檢討報告提出始得動支。

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今天議會進行市政府預算三讀會，由於上週五已進行二讀會，今天總預算的三讀不能進行刪減，經台中市議會審議後，歲入部分（含收入）刪減5億9,000萬元（含附屬單位預算），其中歲入照委員會意見審查增列21萬元，其餘項目由市政府自行調整。歲出部分（含支出）刪減5億9,000萬元（含附屬單位預算），其中歲出照委員會審查意見刪減30萬元，其餘刪減項目由市政府自行調整，歲入歲出差短請市政府自行調整彌平，千元進位部分授權市政府自行調整，預算刪減項目不可刪減建設及社會福利，歲出預算刪減及凍結數合計11億1,991萬元，請市府確實依附帶決議辦理。

市府指出，將依照議會決議與三讀通過的法定預算辦理，此外，明年度台中市總預算按政事別，教育科學文化支出居首位，社會福利支出居第2位；經濟發展支出居第3位；一般政務支出居第4位。

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