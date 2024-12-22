標榜阿里山、MADE IN TAIWAN卻混境外茶！台中女茶商繳20萬換免關

台中女茶商販售假冒「阿里山茶」遭台中地院判緩刑2年。（資料照）

2024/12/22 17:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子在北屯區經營茶葉販售，宣稱茶葉為「阿里山」、「MADE IN TAIWAN」產地，但經檢警查驗，發現實為混充境外茶葉，陳女犯後認罪，與檢方達成認罪協商，台中地方法院判處其有期徒刑4個月，緩刑2年，向公庫支付20萬元，全案仍可上訴。

根據判決，陳女為壓低成本，將境外茶葉填裝入印有「阿里山」及「台灣製造」字樣的包裝內，冒充本土茶葉出售，2021年10月，衛福部食藥署中區分署人員以消費者身份購買該茶葉，員工將內盒印有「阿里山茶」、真空包裝上則印「阿里山」、「Alishan Tea」的混充茶以820元售出，食藥署人員買回送驗確認是境外茶。

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2023年2月，保七總隊警方再次喬裝上門購買，員工聲稱茶葉為阿里山新品種，並邀試喝，隨後以每斤1200元售出，警方將茶葉送驗，結果同樣為境外茶，事後，陳女曾聯繫購買人表示拿錯茶葉，要求更換，但未能成功挽回，同年5月檢警進行搜索，扣押的茶葉經鑑定確認為台灣茶，顯示陳女在案發後已改變經營手法。

法院認為，陳女偽造產地標示，侵害消費者權益，雖然情節嚴重，但因陳女已認罪，並經檢察官和陳女於審判外達成認罪協商，就刑期、緩刑條件有合意，經檢察官聲請改依協商程序，法院不再經言詞辯論，依犯販賣假冒食品罪判陳女4月徒刑，緩刑2年，向公庫支付20萬元。

而此案件再次凸顯食品產地標示問題的重要性，相關單位呼籲民眾選購茶葉時提高警覺，並要求商家誠信經營，以維護消費者權益與本土茶葉品牌形象。

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