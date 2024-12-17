台中巨蛋何時告別「空殼蛋」開演唱會 運動局曝時間表

台中巨蛋預計2030完工，加上裝修，最快2031年才能營運。（市府提供）

2024/12/17 21:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中巨蛋今年終於動工，由於去年初巨蛋預算65億元追加到近百億元，工程再延宕3年，2030年完工僅是「空殼蛋」，還要再花20幾億元內裝，才能啟用營運，藍綠議員質疑2031年是否能開演唱會，運動局回應，會以一年為目標，努力盡速完成啟用。

陳淑華批盧秀燕施政眼高手低，只重視博眼球的、有鎂光燈的焦點，能花千餘萬宣傳巨蛋動土，在預算上對於反詐騙、行人安全、弱勢照顧的施政比例失衡。

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議員陳淑華再指，去年初巨蛋預算從65億元追加到99.98億元，市府一一三年度預算書中明列台中巨蛋在2027年興建完成，但今年送議會的一一四年度台中總預算中，市政府卻偷偷的將台中巨蛋延到2030年才興建完成，痛批盧秀燕試圖隱瞞議會、欺騙市民，不敢公開透明台中巨蛋進度延宕的事實。

陳淑華再指，盧秀燕為掩蓋行政效率不佳，直接偷改台中市總預算書內容，需知一一三年度總預算案經議會審議通過，是通過的預算案，且是逐年編列的預算，市府執行延宕必須向台中市議會正式報告，現在工程要再延宕，盧秀燕竟然還要欺瞞，凸顯執行力低落、效率不彰，應為施政延宕向市民道歉。

議員江肇國、陳俞融、陳雅惠、李中也關心巨蛋進度，進一步質疑，巨蛋延宕3年完工卻是毛胚屋，何時才能正式營運，運動局長游志祥強調2030年完工會取得使用執照，至於營運所需設備、機電設施，約需20幾億，將再評估編列經費執行，或是委託營運商辦理。

針對完工日期更改，游志祥說明，去年底成功招標，但今年度預算已送出，因此編列明年度預算上呈現，會在一一九度年完成，一一四年度也核實編列到2030年完工；建設局長陳大田答詢巨蛋進度是經評估後增加工期1.5年，追加預算後兩次流標，第3次才完成；足球園區進度從1.5%推進至3.9%。

議員陳淑華（右）、陳俞融指台中巨蛋2030年完工僅是「空殼蛋」。（記者蔡淑媛攝）

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