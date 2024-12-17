台中棒球狼教練爆猥褻25球員 校方坦承未逐年查核有疏失

台中某國小棒球教練驚爆把小球員當成後宮，受害學生家長今在議員江和樹陪同下出面控訴，校方坦承未逐年查核有疏失。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/17 15:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中某國小棒球教練驚爆把小球員當成後宮，伸狼手猥褻逼迫口交，甚至要求小球員互摸、肛交，還涉嫌錄下猥褻過程，行徑令人髮指，目前已遭羈押禁見，外界質疑之前已經因猥褻男童遭判刑，為何還能到學校任教？校方今天表示，該教練2019年到校任教時有教練證，且當時查詢相關系統並未註記不適任，直到2021年法務部系統才匯入相關系統，但因教練和家長互動良好，之前查也沒問題，才未逐年進行查詢，坦承學校有疏失。

這名教練今年10月遭家長投訴猥褻男球員，經校方通報擴大調查，目前已知至少有25名球員受害。判決書顯示，這位教練在20年至12年前（2004年至2012年）起，曾陸續猥褻3名男童，法官認為他坦承認罪，且賠償對方和解，當時輕判2年徒刑，還給他宣告5年的緩刑，這5年期間他未再犯。

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該校校長表示，自己8月才到任，該事件爆發後進行了解，該名教練2019年到學校任教時有教練證，因要拿到教練證需有良民證，且查詢當時相關系統，並沒有不適任的通報，因此才聘為教練。

校長說，法務部系統直到2021年才匯入相關查詢系統中，但因該名教練任教期間跟家長、校方互動都不錯，也未接獲球員投訴，因之前查沒有問題，所以2021年至2024年間確實沒有進一步查詢法務部系統，沒有察覺他之前已因猥褻男童被判刑，坦承學校有疏失，目前會全力配合調查。

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