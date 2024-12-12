大甲鎮瀾宮建醮重頭戲 今夜溫寮漁港放水燈、送彩船

鎮瀾宮彩船繽紛奪目，相當吸睛。（記者張軒哲攝）

2024/12/12 22:22

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣最知名媽祖廟之一的大甲鎮瀾宮，睽違36年，於本月7日至14日舉行「重修慶成祈安七朝清醮盛典」，建醮活動將以傳統儀式與地方文化為核心，今日重頭戲是傍晚的水燈遊行、恭送彩船至大安溫寮漁港，吸引眾跟遊客拍照。民俗專家林茂賢指出，放水燈是水上好兄弟廣發邀請函，前來接受普渡。

鎮瀾宮今日下午4點舉行水燈遊行、恭送彩船至大安溫寮漁港，大甲媽祖鑾轎與陣頭綿延，沿途路線的信眾在門前準備好香案參拜，燃放炮竹，場面熱鬧。鎮瀾宮廟方上個月就安排兩場「大甲媽作醮-親子水燈DIY」活動，讓許多國小學童製作彩繪專屬的水燈，今晚也隨海漂流，讓孩子知悉宗教民俗意涵。

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由於沿線信眾熱情參拜，入夜後彩船霓虹燈光吸睛，信眾紛紛搶拍，夜間由鎮瀾宮董事長顏清標主持儀式，道士吟誦經文，一盞盞水燈在岸邊點火，隨浪漂流燒成灰燼，璀璨煙火劃破夜空，讓大安海岸越晚越熱鬧。鎮瀾宮表示，放水燈是為孤魂野鬼照亮前往陰間的路途，有具有安撫亡魂，祈求平安與驅邪避災的意涵。

台中教育大學副教授林茂賢表示，放水燈、立燈篙是分別對亡靈、孤魂野鬼的水、陸邀請函，禁忌沒有像燒王船這麼繁瑣。

學童製作彩繪水燈，學習宗教科儀習俗。（記者張軒哲攝）

鎮瀾宮配合建醮舉行水燈遊行至大安溫寮漁港。（記者張軒哲攝）

鎮瀾宮舉行放水燈、送彩船，大安溫寮漁港湧入人潮。（記者張軒哲攝）

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