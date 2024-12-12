為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    大甲鎮瀾宮建醮重頭戲 今夜溫寮漁港放水燈、送彩船

    鎮瀾宮彩船繽紛奪目，相當吸睛。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮彩船繽紛奪目，相當吸睛。（記者張軒哲攝）

    2024/12/12 22:22

    〔記者張軒哲／台中報導〕台灣最知名媽祖廟之一的大甲鎮瀾宮，睽違36年，於本月7日至14日舉行「重修慶成祈安七朝清醮盛典」，建醮活動將以傳統儀式與地方文化為核心，今日重頭戲是傍晚的水燈遊行、恭送彩船至大安溫寮漁港，吸引眾跟遊客拍照。民俗專家林茂賢指出，放水燈是水上好兄弟廣發邀請函，前來接受普渡。

    鎮瀾宮今日下午4點舉行水燈遊行、恭送彩船至大安溫寮漁港，大甲媽祖鑾轎與陣頭綿延，沿途路線的信眾在門前準備好香案參拜，燃放炮竹，場面熱鬧。鎮瀾宮廟方上個月就安排兩場「大甲媽作醮-親子水燈DIY」活動，讓許多國小學童製作彩繪專屬的水燈，今晚也隨海漂流，讓孩子知悉宗教民俗意涵。

    由於沿線信眾熱情參拜，入夜後彩船霓虹燈光吸睛，信眾紛紛搶拍，夜間由鎮瀾宮董事長顏清標主持儀式，道士吟誦經文，一盞盞水燈在岸邊點火，隨浪漂流燒成灰燼，璀璨煙火劃破夜空，讓大安海岸越晚越熱鬧。鎮瀾宮表示，放水燈是為孤魂野鬼照亮前往陰間的路途，有具有安撫亡魂，祈求平安與驅邪避災的意涵。

    台中教育大學副教授林茂賢表示，放水燈、立燈篙是分別對亡靈、孤魂野鬼的水、陸邀請函，禁忌沒有像燒王船這麼繁瑣。

    學童製作彩繪水燈，學習宗教科儀習俗。（記者張軒哲攝）

    學童製作彩繪水燈，學習宗教科儀習俗。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮配合建醮舉行水燈遊行至大安溫寮漁港。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮配合建醮舉行水燈遊行至大安溫寮漁港。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮舉行放水燈、送彩船，大安溫寮漁港湧入人潮。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮舉行放水燈、送彩船，大安溫寮漁港湧入人潮。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播